Kako se navodi u saopštenju, 23-ogodišnji desnokrilni igrač iz Tuzle potpisao je trogodišnji ugovor sa "Eurofarm Pelisterom" i u Bitolj "dolazi sa velikim očekivanjima".

Dželilović je dolazi iz "Izviđača", a osim u tom 12-strukom šampionu Bosne i Hercegovovine iz Ljubuškog, igrao je i za "Gračanicu".

"Visok je 189 centimetara i težak 81 kilogram, a poslednjih godina je ostavio traga igrajući u Evropskoj ligi i EHF Evropskom kupu" piše u saopštenju "Eurofarm Pelistera".

Dodaje se da će Edvin Dželilović biti zvanično predstavljen na početku priprema za sezonu 2026/27 u julu.

(Beta)