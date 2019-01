NIJE MI BIO DAN... Rafael Nadal biranim rečima govorio o Novakovoj pobedi u Melburnu

Srpski teniser Novak Đoković osvojio je rekordnu, sedmu titulu na Otvorenom prvenstvu Australije, pošto je u finalu pobedio Španca Rafaela Nadala u tri seta.

Đoković je do 15. grend slem trofeja u karijeri, ali i 28. pobede u 53. meču protiv Nadala stigao posle dva sata i četiri minuta igre - 6:3, 6:2, 6:3.

"Moram na početku da čestitam Novaku na neverovatnom nivou tenisa koji je prikazao. Moram da se zahvalim i svim navijačima, sponzorima koji me podržavaju dugi niz godina. Zahvalan sam i ljudima u organizaciji, koji su uspeli da naprave još jedan vrhunski turnir, koji je sve bolji iz godine u godinu. Verovatno je trenutno najbolji na svetu. I hvala vam na promociji našeg sporta širom sveta", rekao je drugi teniser planete.

"Pričam o sebi... Nije mi bio dan, ali iza sebe sam imao važne dve nedelje. Prolazio sam kroz težak period prošle godine. Od US opena nisam bio u prilici da igram profesionalno meč, do sada. Možda večeras nisam bio na nivou, ali sam srećan zbog povratka. Verujem da sam imao dve sjajne nedelje tenisa, koje su mi bile dobra inspiracija, pa se zahvaljujem svom timu. Da nisam imao ljude oko sebe ne bih stigao dovde. Radiću i dalje naporno i trudiću se da se borim kada god mi se pruži prilika. I kada sam imao teške povrede, i kada sam igrao protiv teških rivala, kao što je to bilo večeras, trudim se da se vratim i koristim te prilike. Veza sa svim navijačima u Melburnu je teško objašnjiva. Kada god izađem iz tunela na teren, to se oseti", rekao je Nadal

