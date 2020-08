MASTERS U SINSINATIJU: Noletu na putu do titule Medvedev i Tim, težak žreb za Krajinovića i Lajovića

Održan je žreb za prvi turnir po povratku tenisa - masters u Sinsinatiju, turniru na kom će Srbiju predstavljati Novak Đoković, Filip Krajinović i Dušan Lajović, koji su i saznali protivnike na nadmetanju u Njujorku.

Đoković je kao prvi nosilac turnira slobodan u prvom kolu, a u drugom ga očekuje bolji iz duela domaćeg igrača Tomija Pola i kvalifikanta.

U trećem kolu neće imati preterano težak zadatak, ali hoće izazov ukoliko do tog dela dođe 19. nosilac, Kanađanin Feliks Ože-Alijasim. On će u prvoj rundi igrati protiv Nikoloza Basilašvilija, a pobednik tog duela protiv boljeg iz okršaja Paolo Lorenci – Tenis Sandgren.

U Đokovićevom delu žreba, odnosno na putu do polufinala, nalazi se nekoliko "mina" i veoma ozbiljnih protivnika, bez obzira na to što u Njujorku ne učestvuju Rodžer Federer i Rafael Nadal. Ali, zato će na Novaka do polufinala moći da nalete Marin Čilić i Denis Šapovalov, koji se sastaju u prvom kolu, kao i Aleks De Minor, Borna Ćorić, David Gofan...

Ukoliko uspešno prebrodi sve te prepreke, Noleta bi u polufinalu mogao da sačeka Danil Medvedev, dok bi u idealnom slučaju finale bilo rezervisano za meč Đoković - Tim, što bi bila i repriza finala Australijan opena.

Kada je reč o ostalim našim teniserima, Dušan Lajović će u prvom kolu igrati protiv Pabla Karenje Buste, a ako bude uspešan, u drugoj rundi bi mogao na Sašu Bublika ili Karena Hačanova.

Filip Krajinović će u prvom kolu igrati protiv, za sada, nepoznatog kvalifikanta. Pobedi li na startu Sinsinatija, već u drugom kolu bi se sastao sa Dominikom Timom.

Dakle, Krajinović je u drugom delu žreba, pa pre same završnice ne bi mogao da igra sa Đokovićem ili Lajovićem. A u tom delu žreba su i Miloš Raonić, Aleksandar Zverev, Stefanos Cicipas...

Masters u Sinsinatiju počinje u ponedeljak i predstavljaće veliki povratak tenisa posle pauze izazvane koronavirusom.

