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Aca Lukas tvrdi da konstatno trpi napade od, kako kaže, nastranog kera, bliskog prijatelja Cece Ražnatović. On je odlučio da se oglasi na društvenoj mreži Instagram i da se javno obrati i Ceci ali i njenom prijatelju "nastranom keru" koji je kako Lukas kaže njen glas, jer je ona mutava.

Obraćanje Lukasa prenosimo u celosti

- Obavestio sam te Svetlano Veličković, da ću na svaku objavu ovog tvog nastranog kera, koji se pari sa kerovima da odgovorim tebi, pošto je on tvoj glas jer ti ćutiš, jer si mutava i nepismena. Opet nas napada, šalje ljudima i organizatorima da nećemo doći na zakazane nastupe i koncerte, to je sad ponovio i za Švajcarsku, a evo mene upravo tu - počeo je Lukas, pokazujući tablu na koji piše jedan od gradova u pomenutoj državi, pa nastavio:

1/5 Vidi galeriju Aca Lukas ima buran život Foto: Kurir, Damir Dervišagić

"U Švajcarskoj si započela svoje prve radove"

- Opet je slagao kao i ti, jer ste vi notorni lažovi. Međutim, podsetiću te da je Švajcarska, tebi vrlo poznata, gde si započela svoje prve radove, one ranije radove, s*ksualne. Jel se sećaš Hare? Pa onda njegov brat Ešo, pa onda ima tu još raznih imena, ima ih kolko hoćeš. Dakle, nemoj više da me prozivate jer ću početi da pišem i pričam o tebi i ovim stvarima, detaljnije. Mnogo detaljnije nego što sada pričam. Nemoj da me proziva više onaj tvoj nastrani ker, opet ti ponavljam! - rekao je Lukas, pa usnimio da je na probi pred nastup u Švajcarskoj, a onda se opet vratio na Cecu i njenog prijatelja

1/5 Vidi galeriju Ceca Ražnatović prekinula prijatsljtvo sa Lukasom Foto: Damir Dervišagić, Kurir/Srđan Zelembaba, Kurir

- Lako je njegovoj gazdarici Svetlani, kad su se od nje deca odrekla i pobegla jer ne mogu da je gledaju očima. Opet kažem, na ovakve prozivke ću ti odgovarati ubuduće mnogo gore i jasnije - poručio je Lukas, a onda se opet obratio prijatelju Ražnatovićeve:

- Imam jedno pitanje. Pošto si mene Aleksandra Acu, zbog toga što je je pored njega sedeo čovek koji se zove Naser, prekrstio u Naser, reci mi kako ćeš da zoveš jednu Svetlanu koja je imala odnose sa Hajrudinom? - poručio je Lukas na društvenoj mreži Instagram.