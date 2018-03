POPOVIĆ UVEK ŽENI PRED OČIMA: Saša se redovno javlja Suzani

Saša Popović i Suzana Jovanović opstaju u skladnom braku duže od 20 godina zahvaljujući, kako su jednom prilikom rekli, međusobnom poverenju i velikoj ljubavi.



Izgleda da to poverenje i nije baš neizmerno i da s vremena na vreme mora da se testira. U tome im pomažu savremene tehnologije i aplikacije, kao što su Vajber i Skajp, pomoću kojih mogu da jedno drugom pokažu gde i s kim se trenutno nalaze. Direktor „Grand produkcije“ je demonstrirao pred našim paparacom kako to izgleda kada on mora da se javi supruzi, a preko puta njega sedi Ceca Ražnatović. Najpre je na ekranu pokazao sebe, a onda i folk pevačicu, koja je mahnula svojoj koleginici i uputila joj pozdrav.

foto: Marina Lopičić



Popović je svojevremeno objasnio da njih dvoje imaju specifičan odnos, ali veoma funkcionalan.

- Suzana je u početku naše veze bila jako ljubomorna jer se ja skoro ceo život krećem u društvu najlepših dama s naše javne scene. Za sve ove godine braka nije se dogodilo ništa što bi poljuljalo naše poverenje. Još smo oboje ljubomorni, ali do dozvoljene granice. Ako nema ljubomore, nema ni prave ljubavi - rekao je Popović.



Kurir / M. D.

Foto: Marina Lopičić

Kurir

Autor: Kurir