KIJA JE OVAJ PUT OTKRILA SVE DO DETALJA: Andrija je zbog nje ostavio verenicu, a evo šta je uradila sa Slobinim stvarima nakon javne prevare!

Kristina Kija Kockar je u razgovoru sa Nadeždom Biljić otkrila nešto što šira javnost nije znala, na šta su svi prisutni ostali zatečeni.

Osim njenog braka koji je doživeo krah, ona je progovorila i o svom odnosu sa Andrijom Lazovićem i o tome kakvo je njeno viđenje situacije iz svog ugla.

"Šta bi bilo drugačije, da sam ostala jedne noći i da sam ostala u Budvi i da se nisam smuvala sa Slobom pre toliko godina. Ali, možda bi sa njim sve to puklo, jer smo bili mlad, to je bilo pre šest godina. Andrija je bio veren, pa je raskinuo pre dve godine, pa je čekao dve godine na mene, ja ne znam ko je ta devojka. Ja mogu da biram sa kim ću da budem, ali mene samo on zanima", rekla je Kija.

foto: Printscreen

Kada su ukućanke čule šta je ona izjavila, nisu mogle da poveruju u to, a onda je inspirisana pričom o svom dečku ponovo ispričala nešto sa čim javnost nije bila upoznata.

"Početak novembra je bio, ja sam sve stvari iz stana koje su bile Slobodanove izbacila odatle i dva džaka sam poslala ovde, a ostalo je još letnjih stvari i onda sam se pakovala i sve sam sklonila i nađem jelku i prvi put sam je sama okitila, uvek je on kitio i uvek me iznenadi kad se vratim sa posla. Ili kad sam u Abu Dabiju on okiti ceo stan. I ja ovaj put okitim stan, a on blistav, sve sam gluposti bacila koje mi ne trebaju i tako sednem i gledam, kupim vino i sireve...pa pijem, pustim muziku i svi mi govore kako ja nisam bila sama, ja bukvalno sama kao retard. Imam u gepeku kesu sa svim čestitkama za svadbu, sa našim slikama koje sam ja njemu dala i ne znam šta se sa tim desilo, ne znam da li je to bacio verovatno. Pošto je on meni jednom izlepio stikere u obliku srca, svuda mi je ostavio to i ja sve to stavim u veliku kesu i bacim.Ne znam šta sa prstenjem da radim, verenički prsten je sa dijamantom, prelep je. Dijamant ne može da se proda, samo belo zlato, ali neću da ga prodam, a burme su isto prelepe", ispričala je ona.

Kurir.rs, Foto: Printscreen/Youtube

Kurir

Autor: Kurir