OD BAJKERA SA BRADOM DO OBIČNOG MOMKA: Evo šta psiholog Aleksandra Jovanović kaže zašto je LUKA LAZUKIĆ promenio IMIDŽ za izlazak pred tužioca!

Nataša Bekvalac i Luka Lazukić dali su svoje iskaze u Tužilaštvu u utorak i svi su primetili da je Lazukić u potpunosti promenio svoj imidž za tu priliku.



Od bradatog bajkera, u Prvo osnovno tužilaštvo došao je izbrijan i podšišan.

Beogradski psiholog Aleksandra Janković smatra da je ovo urađeno sa jasnom namerom.

foto: Printscreen/Youtube

"Luka je promenio imidž po savetu svojih advokata jer bilo kakav ekscentrični stil koji je svojevremeno primenjivao može biti neprikladan. Novim imidžom on ostavlja utisak jednog običnog građanina, on misli da će sud uzeti u obzir to kako se on obukao. Da će stajlingom i obrijanom bradom delovati kao jedan sasvim običan čovek. Prosto hoće da se predstavi u svetlu kao jedan običan momak. Imate ljude koji vole da eksperimentišu sa stilom, postoje ti tipovi koji žele da skrenu pažnju na sebe pa se trude da se drugačije oblače i drugi koji žele da pošalju poruka ja nisam kao svi drugi", rekla je Jovanovićeva.

Podsetimo, Luka se tereti da je u noći izmedju 13. i 14. aprila pretukao svoju suprugu i javnost sada iščekuje momenat kada će se Tužilaštvo oglasiti saopštenjem da li će podignuti optužnicu protiv njega za krivično delo nasilja u porodici.

foto: Vladimir Šporčić

Kurir.rs/Puls/Foto Marina Lopičić/Dado Đilas

