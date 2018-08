PREMINUO JOJ JE OTAC, PROŠLA JE KROZ PAKAO RAZVODA PA ZAVRŠILA SA SINOVIMA NA ULICI: Potresna priča ćerke Mikija Jevremovića uzdrmala je Srbiju! (FOTO)

Ćerka pokojnog Mikija Jevremovića, nekadašnja pop pevačica i spisateljica Jelena Jevremović nedavno je gostovala na televiziji i tom prilikom je detaljno pričala o životu sa svojim bivšim suprugom, pre i posle turbulencija koje su ih zadesile.

Njen sada već bivši suprug još uvek je na izvršenju zatvorske kazne, a njegov izlazak je pod velikim znakom pitanja, o čemu je i sama Jelena Jevremović pričala.

foto: Vladimir Šporčić

"Mnogo teže mi je bilo kada su mi javili da mi je suprug u zatvoru, nego kada mi je otac umro. Očevu smrt sam negde i očekivala, bio je u komi pet nedelja, otkazale su mu dve trećine mozga, ja sam molila Boga da mi ne zameri , odnosno da me ne kazni što tražim od njega da ga uzme. Umrla bih od tuge gledajući ga takvog. U jednom trenutku ostala sam sama sa dva sina, praktično na ulici, bez posla. On je bio izuzetan muž i otac, dok je bio tu, i ne bih bila čovek kada bih tvrdila suprotno. I onda, u jednom danu, nemaš više taj oslonac. Onda se događa šok bila sam potpuno izgubljena", počela je priču Jelena.

foto: Privatna Arhiva

"Nisam ja osoba koja je odmah želela da ostavi svog čoveka na cedilu. To nije moj stil. Mi smo imali razne turbulencije, ali nikad ljubav nije dovedena u pitanje. Kako je prolazilo vreme, ja sam videla da su dolazila razna razočaranja, stvari koje nisi očekivao da saznaš i onda je to bila borba sa samom sobom. Vreme je prolazilo i ja sam se jednostavno ugasila. Shvatila sam da sam sama, da naša deca ne zaslužuju takav život i da moram da se borim", rekla je, pa dodala:

"Deci i danas gajim tu sliku o ocu, kao o heroju. To je moja obaveza kao majke i njegove bivše žene. Ne postoje dovoljno suptilne reči da objasnite deci gde im je otac. Gledala sam da napravim atmosferu kako bi sve to bilo podnošljivije za njih, ali je bilo strašno. Starijem detetu je pozlilo, davala sam mu vodu, šećer, sirće pod nos, zvala sam čak i hitnu pomoć...Sad imam utisak da je starijem sinu pao kamen sa srca, jer mlađi još uvek nije svestan kompletne situacije. Pao mu je kamen sa srca, u smislu, jer je primetio da se nešto dešava, a sve je bilo izvan njega, gledao je majku koja se dva meseca nije osmehnula, a svi znaju da je meni osmeh zaštitni znak".

"Nikada sve to ja neću moći da prebolim. Prema svom bivšem suprugu i dalje imam emocije, ali kao prema čoveku. Kao prema prijatelju. Sa njim sada niko nema kontakt, osim preko advokata. Obilazila sam ga jedno vreme, ali je onda on meni izričito rekao kako on vidi budućnost drugačiju od one kako smo je zajedno zamišljali. I dalje sam želela da mu dam do znanja da sam tu, sve što je bilo do mene ja sam uradila. Ali ostala sam sama napolju, o nama niko ne brine".

Jeleni Peđa dugo nije želeo da da razvod, koji je podnela početkom godine, da bi naposletku potpisao papire.

foto: Vladimir Šporčić

Kurir.rs/ Foto: Youtube screenshot

Kurir

Autor: Kurir