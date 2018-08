LIDIJA VUKIĆEVIĆ PROGOVORILA O LJUBAVI, PA I DA LI BI SE OPET UDALA: Papiri vam samo prave problem!

Glumica Lidija Vukićević je otkrila da joj u kući nikada nije prespavao muškarac sa kojim je u vezi, iako je sinove upoznavala s partnerima sa kojima se zabavljala.

Ipak, glumica više ne bi stajala na ludi kamen.

Na pitaje da li bi se ponovo udala kada bi naišla na srodnu osobu u koju bi se zaljubila, kaže:

- Ne znam. Uvek sam govorila "nikada", ali sam naučila da nikada ne treba reći nikad. Papiri me ne zanimaju, ali bih rado živela sa nekim. Ja da nisam iz jedne patrijarhalne porodice, verovatno se nikada ne bih udala u tom zvaničnom smislu. Papiri vam posle samo prave problem. Za papire ne, ali da bih živela u zajednici, bih. Dokle god postoji ljubav, ja sam za to. Da se držim za nekog muškarca samo da ne bih bila sama, to meni ne stoji. Ja nisam žena koja nema identitet bez muškarca, samostalna sam. Ako je pravi, super, ako nije, meni je dobro da budem sama."

foto: Nebojša Mandić

Da li vaši sinovi vole da se pojavljuju na događajima sa vama, ili nisu iz tog sveta?

- Ja nikada njih ni na šta nisam terala i po njihovoj je sve volji. U poslednje vreme, što mi je jako drago, primetila sam da kada krenem na predstavu, oni idu sa mnom. Andrej je išao sa mnom u Sava centar, David je išao na premijeru predstave i izađu na scenu, pa mi daju cveće. Tada sam posebno ponosna na njih, a osećam i da su oni ponosni na mene. Ništa im nisam nametala, nisam prosto takva osoba. Oduvek sam vodila računa. S obzirom na to da su odrastali pored mene, a muška su deca, nisam htela da se namećem, jer smatram da jaka majka nije dobra za mušku decu. Pogotovu kada se nameće. Ja sam pratila svaki njihov korak, ali sa strane. Uvek nađem ugao. Ono što je još bitno jeste da nikada u kuću nisam uvela muškarca sa kojim sam bila u vezi da spava tu. Smatrala sam da to nije potrebno i da me onda ne bi poštovali. Pustite vi to da je 21. vek, nikada to sebi nisam dozvolila. Naravno, oni su upoznavali partnere sa kojima sam ja dugo bila, ali spavanja kod mene, kao porodica, nije bilo. Oni svog oca imaju.

Da li šarmirate policiju kada dobijete kaznu za saobraćajni prekršaj?

- Ma, ne... Ja sam imala nekoliko veoma simpatičnih situacija. Jednom me je policajac pitao: "Lidija, što se nisi vezala?", a ja kažem: "Otkako sam se razvela, više se ne vezujem". Šalimo se malo, i onda me puste.

foto: Damir Dervišagić

Kurir.rs/Blic, Foto: Aleksandar Jovanović Cile

Kurir

Autor: Kurir