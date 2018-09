UZ AGENCIJU TRAVELLAND EGZOTIČNE DESTINACIJE NIKAD BLIŽE!!!

Između voda nepreglednog Atlantika, Karipskog mora i Meksičkog zaliva, kao najveće i najzapadnije ostrvo čuvenog arhipelaga Velikih Antila, smeštena ja Kuba. Ovo idilično ostrvo krase predivne predivna priroda kao i neobičan način života, a u glavnom gradu Havani kao da je vreme stalo. Oduševiće vas trošna kolonijalna arhitektura, kaldrmisane ulice kojima prolaze čuveni oldtajmeri iz 50-ih godina 20. veka. Na svakom ćošku možete uživati u prepoznatljivoj muzici, nestvarnog ritma, uživati u ukusnoj hrani ili probati čuvene kubanske cigare. Najpoznatije letovalište Kube, Varadero, posetioce privlači dugim peščanim plažama i kristalno čistim morem. Uz sjajne „Travelland-ove“ ponude za polaske 31.10., 14.11., 28.11. i 12.12. možete ostvariti popust i do 50€ po osobi!

foto: Promo

Arhipelag Zanzibar jedan je od bisera turizma Istočne Afrike. Pored burne istorije o kojoj svedoče brojni materijalni i pisani izvori, ostrva arhipelaga su uspela da sačuvaju netaknutu prirodu koju krase bele, puder peščane plaže, bujna vegetacija, gde izvrsno tropsko voće spada u neke od autohtonih vrsta, kao i brojni začini, raznovrsna fauna i još mnogo toga. Ljubazno, uvek raspoloženo stanovništvo pružiće vam toplu dobrodošlicu i potruditi se da vaš odmor bude prijatan. Ako želte da posetite ovaj deo sveta i iskusite nešto sasvim drugačije, „Travelland“ je pripremio fenomenalnu ponudu. Termin polaska je 10. novembar, za rezervacije do 15.9. možete ostvariti i do 70€ popusta po osobi!

foto: Promo

foto: Promo

„Ostrvo Bogova“, kako još nazivaju Bali predstavlja jednu od najatraktivnijih oaza tropske Indonezije. Prepoznatljiva arhitektura sjedinjena sa živopisnim pejzažima netaknute prirode ostaje u sećanju svakome ko se bar jednom zatekao na ovom bajkovitom ostrvu. Turistička agencija „Travelland“ pripremila je fantastične last minute ponude za svakoga ko je željan avanture i dalekih egzotičnih destinecija. Za polaske 28.9. i 17.10. čekaju vas sjajne cene u nekim od hotela kao što su Ibis Bali Lgian Street 3*, Mercure Kuta Bali 4*, Boutique hotel 4*, Grand Mirage Resort 5* i Grand Hayatt Bali 5*. Uz to aktuelna je i šokantna akcija za hotel Legian Village 2*, gde uz plaćenu avionsku kartu i transfere dobijate smeštaj u hotelu GRATIS!!! Sve ovo je po ceni od 449€!

foto: Promo

foto: Promo

Raskošni Dubai mnoge posetioce oduševljava svojim dugim plažama sa najfinijim peskom, čistim morem, kao i pejzažima ukrašenim najneverovanijim građevinama. Ako želite da iskusite duh tradicije i savremenog načina života, ovaj dragulj Ujedinjenih Arapskih Emirata je pravo mesto za vas. Udoban smeštaj i uslugu visokog kvaliteta naći ćete u nekom od luksuznih hotela kao što su Royal Central The Palm 5*, The Retreat Palm 4*, Madinat Jumeriah Al Qasr 5*, Rixos The Palm 5* i drugi. Rezervisanjem odmora iz snova u nekom od hotela iz „Travelland-ove” sjajne ponude do 20.9.2018. možete ostvariti popust i do 90€ po osobi!

foto: Promo

foto: Promo

Ako vas u isto vreme privlače duge peščane plaže i čisto more, a sa druge strane i velike urbane sredine, pravi izbor za vas predstavlja i Doha. Ova pustinjska oaza išarana oblakoderima sve veći broj posetilaca privlači kristalno čistim toplim morem i prelepim dugim peščanim plažama koje su najlepše u svitanje kada mnogi mogu uživati u spektakularnim izlascima sunca. Duh tradicije neguje čuveni Suk Vakif, poznata tržnica gde možete pazariti razne proizvode domaće izrade, začine, tkanine i još mnogo toga. Uz sjajne „Travelland-ove“ ponude, nestvarna Doha dostupna je po ceni već od 289€!

Drevna regija u Turskoj, Kapadokija, oduševljava svakog nestvarnim pejzažima koje krase nejneverovatnije geološke formacije vulkanskog porekla u koje su utisnute kuće stanovnika ovog kraja. Prizor upotpunjuju stotine šarenih balona koje s vremena na vreme jedre po nebu, oduzimajući dah svakom posmatraču. Nikada ne prestaje da oduševljava ni Istambul, grad na dva kontinenta, koga su vekovima oblikovale civilizacije grčka, rimska, vizantijska i osmanlijska. U ovom nestvarnom spoju Evrope i Orijenta, islama i hrišćanstva, iz ulice u ulicu šetećete kroz vekove od antičkog perioda pa do savremenog doba. Uz fenomenalnu ponudu agencije „Travelland“ doživite nezaboravne trenutke u Kapadokiji i Istambulu po ceni već od 299€! Individualni polazak je 26. oktobra 2018. godine.

foto: Promo

Zemlja osmeha, kako još nazivaju Tajland, odiše pozitivnom energijom i puna je znatiželjnih ljudi širokog osmeha. Poznata je i po fantastičnoj kuhinji, tradicionalnim masažama i neverovatnim remek-delima prirode i čoveka. Smatra se najatraktivnijom turističkom destinacijom Azije, a ko je posetio Tajland uvideo je jedan potpuno drugačiji, slobodniji svet. Pozitivna energija, ljubazni i nasmejani ljudi na svakom koraku, čitava zemlja iznenađujuće pristupačna i pogodna za obilazak a noćni život nadaleko poznat i jedan od glavnih razloga prosperiteta ove zemlje u pogledu turizma. Uz sjajne ponude koje je pripremila agencija „Travelland“, a u koje su uključena noćenja u Bankoku i Puketu, Tajland možete posetiti po ceni već od 499€! Individualni polasci predviđeni su za 21. novembar i 2. decembar 2018. godine.

foto: Promo

Zainteresovani za posetu nekoj od egztičnih destinacija, rezervacije mogu vršiti u turističkoj agenciji „Travelland“, na adresi Dobračina 43, u Beogradu a više informacija mogu pronaći na internet prezentaciji ove agencije http://www.travelland.rs/

(Promo)

Kurir

Autor: Kurir