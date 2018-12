KADA SA NEKIM IMAŠ DETE, NE MOŽEŠ DA SE OKRENEŠ I ODEŠ: Sofija Rajović progovorila o IZDAJI i kako je prevazišla PROBLEME!

Sofija Rajović poznata je kao neko ko nema problem da govori o svim škakljivim temama, te da nema dlake na jeziku. Ovoga puta ona je iskreno progovorila o tome da razlika u godinama među partnerima nije najbitnija stvar u vezi.

"To je sloboda izbora. Do skoro je svašta bilo tabu tema, ali vremena se menjaju. Svako treba da radi ono što mu prija. Godine su najnebitniji faktor ako se dvoje ljudi razumeju i upotpunjuju. Pravi izbor je osoba koja vas čini srećnim, zadovoljnim i zaljubljenim", rekla je Sofija.

foto: Zorana Jevitć

Ona je istakla i da je doživela izdaju u ljubavi, ali i da je takve životne lekcije naučila na teži način.

"Lako je govoriti iz uloge posmatrača, ali kada se čovek nađe u takvoj situaciji, često ne može ni da pretpostavi kako će reagovati. Kada sa nekim imate dete, ne možete samo da okrenete i odete, a ni da se pravite da se ništa nije dogodilo. Kada sam bila mlađa, zadesila me takva situacija, ali sam srećna što sam još tada to prošla i naučila lekciju, pa greške nisam ponavljala. Veća je prevara ako nekome svaki dan pišete "dobro jutro" i "laku noć" od one jednokratne fizičke", zaključila je Rajovićeva.

foto: Marina Lopičić

Kurir.rs/Pink, Foto: Damir Dervišagić

