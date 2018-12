KOCKAREVA PRIZNALA DA U NAJLUĐOJ NOĆI NEĆE NIGDE NASTUPATI: Kija ostala bez 15.000 evra, za Novaka sedi kod kuće sa BLISKOM osobom!

Kristina Kockar izvisila je za nastup 31. decembra, pa tako ipak neće pevati u inostranstvu, kako je ranije najavljivala.



Pobednica prve sezone "Zadruge" neće dočekati Novu godinu na bini jer je došlo do nesporazuma, pa su joj otkazali tezgu, a samim tim ostaće bez dogovorenog honorara.



"Desio se neki nesporazum između produkcije, menadžera i te treće strane koja je sve to organizovala, pa na kraju ispaštam ja", izjavila je Kija za Skandal.

Kockareva nije baš oduševljena razvojem situacije, ali se ipak ne opterećuje previše. Biće rasterećena obaveza, pa će, kako je rekla, uživati u slobodnom danu.



"Mnogo mi je krivo, ali bože moj, to se dešava. Na kraju sam bila srećna što neću nigde nastupati, to jest što ću biti slobodna, ali zvali su me za neku dnevnu žurku. To još uvek treba da se potvrdi, tako da ću možda ipak imati nastup i osetiti tu zimsku čaroliju. Ukoliko ne budem radila, neću nigde izaći, nego ću Novu godinu provesti privatno, ali vam neću otkriti ko će dobiti poljubac u ponoć. Reći ću samo da će to biti meni veoma bliska i voljena osoba. To ne mora da znači odmah da je u pitanju emotivni partner. Kako god, sve i da ostanem sama, to jest ako ne budem okružena ljudima koje volim, neću otići na neko partijanje sigurno", dodala je ona.



"Ljudi s kojima smo pravili posao i dogovarali se nisu ispunili taj dogovor po našem ugovoru i iz tog razloga smo otkazali", rekao je za Kurir Kijin menadžer Goran Lečić.

Inače, Kija po nastupu uzima 4.000 evra, ali je za Novu godinu, kako nezvanično saznajemo, trebalo da zaradi 10.000 evra.



Podsetimo, Kristina se nakon pobede u "Zadruzi" okušala u pevačkim vodama, pa je zapevala u grupi Ministarke. Pesma "Ne vraćam se na staro" postala je veliki hit, a nedavno je bivša stjuardesa dobila Oskar popularnosti u Valjevu i snimila duet sa folk zvezdom Stojom.

Odrekle se zarade

Milica i Seve rešile da ne pevaju Milica Todorović u novogodišnjoj noći neće nastupati. Pevačica će posle dugo vremena napraviti pauzu kako bi praznike proslavila s porodicom.

"Stvarno želim da budem kod kuće i sa svojim prijateljima, posle 15 godina. Želim da budem bez šminke, u pidžami, da bude pečenje na stolu, torta, krastavčići. Malo da se odmorim ove godine. Jedva čekam da gledam i ja novogodišnji program jednom u životu", rekla je pevačica u "Novom jutru".

I njena koleginica Severina takođe neće tezgariti 31. decembra, pa je odlučila da ode na Maldive kako bi Novu godinu dočekala u toplijim krajevima. Ona se pohvalila fotkama na Instagramu.

