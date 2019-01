UMRO JE NA BADNJI DAN, A JA SAM TO PREDOSETILA: Seka Aleksić se kroz suze setila pokojnog OCA, a evo šta joj je bila jedina RADOST...

Seka Aleksić podelila je sa milionskim auditorijumom trenutak koji je njoj u životu najteže pao, a to je bilo kada je izgubila svog oca.

Neprijatan događaj desio se na Badnji dan, a pevačica kaže kako je sve osetila.

"Moj tata je nažalost preminuo na Badnji dan, ja kao da sam to osetila. Jakov se rodio, tata je bio nekoliko meseci pre toga bolestan, nije mogao da putuje. Jakov je bio mala beba, nevakcinisan i ja sam se, kao majka, trudila da ga ušuškam dok se ne vakciniše, plašila sam se jednostavno. Kao da sam osetila da će tata da umre, mi smo ga dovezli nekoliko dana pre njegove smrti i video je Jakova. To mi je i radost, a na drugu stranu i žalost", rekla je Seka kroz suze u emisiji "Magazin IN".

foto: Printscreen/TV Pink

Kurir.rs, Foto: Printscreen/TV Pink

