JEZIVA BOLEST ME NAUČILA ŠTA JE LJUBAV I TAJNE LJUDSKE PRIRODE: Isidora Bjelica otvorila dušu o patnji kroz koju je prošla 2018. godine, a evo šta očekuje u OVOJ!

Isidora Bjelica koja je još kao devojčica smatrala da je književnost najlepša i najvažnija stvar na svetu sada je veoma uspešna u tome.

Nakon toliko godina, iza nje je nekoliko desetina objavljenih naslova. Ona je otkrila da je srećna što je uopšte živa. Isto tako izdvojila je da ne voli da očekuje, već voli iznenađenja koja joj život pripremi.

Na šta ste najviše ponosni u 2018. godini?

- Pa svakako treba da čestitam sebi što sam još uvek u ovoj dimenziji i što uprkos tolikom bolu, patnji i problemima nisam izgubila radost, optimizam , humor i volju za životom - rekla je Isidora.

Šta se u protekloj godini dogodilo, a da to uopšte niste očekivali?

- Iskreno ja ne očekujem ništa, to je jedan od uslova života ljudi koji rade na svojoj svesti. Kad ništa ne očekuješ život te i pozitivno iznenadi sa druge strane nema ništa bolnije od izneverenih očekivanja, takve stvari su me u prošlosti skoro ubile.

Da li su Lav i Vila opravdali očekivanja koja ste od njih imali u godini iza nas?

- Oni su svoji, autentični, svako prati svoje srce i želje i ti je jedino što je važno. Nisam roditelj koji projektuje svoje želje u svoju decu. Svaki roditelj bi voleo ovo ili ono prema svojim pogledima ali važno je šta oni žele. Nisam autoritarna mama, moj liberalizam me mnogo koštao ali bar niko ne može da kaže da sam im nametala svoje stavove i želje - pohvalila je svoju decu, a onda je otkrila za koju temu smatra da je bila zastupljena u prošloj godini.

Da li ste spremni da postanete svekrva u 2019. godini?

- Nisam upoznata da ima izabranicu, a iskreno bio bi lud da se tako rano oženi, iako šta god da odluči ja ću to prihvatiti. Kad je imao 16, 17 iznosila bih svoj stav o devojci. Danas ćutim a on me i ne pita. Svekrva je zaista rogobatna reč uvek vuče na ono ''sve kriva'' (smeh) - odgovorila je kroz smeh.

Opaka bolest vam nije dala mira proteklih godina, da li sada na nju gledate drugačije?

- Pa da trudim se da mi je fokus što manje na tome, ne mučim sebe sopstvenim mislima o tome ni užasnim sećanjima ni strahovima od prognoza. Naprosto živim današnji dan, a ja u svemu vidim uzrok za zahvalnost pa i toj naizgled jezivoj bolesti koja me toliko naučila ljubavi i otkrila mi tajne ljudske prirode i naličje patnje. Ljudima je to teško prihvatljivo, ali patnja je najbolji duhovni učitelj, a teška bolest je vrsta monaštva. Na sve šta me zadesi gledam kao na blagoslov i zahvaljujem dragom Bogu najviše kad mi je najteže jer sam svesna koliko je ljudska percepcija ograničena.

Da li ćete u 2019 uraditi nešto što nikada niste?

- Sasvim sigurno lepota života je u stalnom pomeranju granica i samoprekoračenju. Svaki dan je novi mirakl ali i vežbaonica ljubavi - rekla je za kraj intervjua.

