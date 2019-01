SANJA ĐORĐEVIĆ POSLE 20 GODINA PREKINULA TIŠINU: Za bivšeg fudbalera se udala PROTIV SVOJE VOLJE?! OVO joj je promenilo život IZ KORENA! (FOTO)

Sanja Đorđević više od dve decenije uživa u braku sa bivšim fudbalerom Petrom, s kojim ima ćerku Ivanu. Međutim, kako je priznala, za njega se udala protiv svoje volje.

"Mi smo se zabavljali nekoliko meseci, upoznali smo se slučajno preko moje prijateljice. Meni je Perica u početku bio ružan, ali sam se posle zaljubila u njega. Jedno veče smo sedeli u nekom kafiću i on zapeo da idem kod njega da prespavam. Ja odem, ne znam ni kako me je ubedio na kraju. Međutim, njegova majka je rano ujutro, pre nego što sam ja ustala, javila celoj familiji u Sarajevu da se njen sin oženio i, naravno, rekla je i mojim roditeljima, koji su se šokirali kad su to čuli. Posle toga nisam mogla nazad", ispričala je Đorđevićeva jednom prilikom.

Inače, nije tajna da je njihov brak moderan, te da nju ne interesuje šta njen muž radi kada mu okrene leđa.

"Puštam ja njega da radi šta hoće. Po njegovom izboru, sve što želi. Život je toliko kratak, toliko imamo stresa i problema, čovek neka sebi da oduška, ako mu je to potrebno", rekla je Sanja kada su je jednom prilikom pitali da li joj je muž neveran.

