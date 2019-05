ŠTA ĆE NJOJ TAKAV MUŠKARAC: Komšije Snežane Đurišić otkrile kako se ponaša pevačica, ali i njen dečko kada se ugase KAMERE!

Spekulisalo se da Snežanu Đurišić vara njen izabranik Vanja Milošević, a sada su progovorile i pevačicine komšije.

Baka Simka ističe da ju je pevačica veoma razočarala, a razlog je što nikada ne kupuje kod nje jaja, iako živi blizu. Ona ističe da joj se dopada Snežanino ponašanje.

foto: Vladimir Šporčić

"Ljudi, kada je vide, oni joj se obraduju i vole da s njom popričaju i da se slikaju, ali ona nikada nije raspoložena. Prozbori koju reč, ali ništa više. Ja sam joj nekoliko puta rekla "Dobar dan", ali ona nikada ne uzvrati. Samo podigne glavu ode. A čula sam je i da komentariše da neće da kupuje jaja kod mene već više voli iz marketa. Ajde to što je umišljena, to bih joj i oprostila, ali ovo kada sam pročitala za tog dečka, baš me je razočaralo. Šta će njoj takav muškarac i da mu oprosti takve gadosti, baš je ne razumem. Ona ima para, lepa je, šta da trpi takvog muškarca", kaže baka i dodaje:

"Njega sam videla samo nekoliko puta i odmah sam znala da nije za nju, ima neki čudan pogled. Dosta se pričalo o tom skandalu u koji ju je uvalio taj doktor, ali njega slabo poznajemo. Viđala sam ga kako dolazi u njenu kuću. Ma, kakav je to muškarac koji je došao kod žene u dom."

foto: Vladimir Šporčić

Komšija je otkrio da mu se dopala i kako Snežana peva i kako se ponaša, a prodavac Dragan koju pevačicu poznaje tri godine otkrio je da je pevačica pravi džek i da mu često ostavlja bakšiš.

"Sneža kada kupi, uvek ostavi malo više para, lake je ruke. Prema meni je veoma ljubazna, a ja sam je video nekoliko puta i sa sinom, ali tog čoveka ne poznajem. Mada, uvek je bio neraspoložen i nije ni s kim pričao, a kada sam čuo šta joj je uradio, pomislio sam: "To ova žena nije zaslužila", rekao je Dragan.

foto: Dragana Udovičić

