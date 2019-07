EKSKLUZIVNA PONUDA U TRAVELLAND-U: Letujte u G-hotelima uz popuste do 26%

Ukoliko još niste doneli odluku gde ćete letovati, „Travelland“ je tu da vam u tome pomogne! Iz trenutne ponude izdvajaju se G-hoteli, luksuzni kompleks, koji čine: Theophano Imperial Palace 5*, Pallini Beach Hotel 4* i Athos Palace Hotel 4*, a za sve su aktuelni popusti do 26%! Takođe, u toku je i akcija za bus prevoz: za smene od 21.7. do 31.7, zaključno sa smenom od 9.9. do 19.9: povratna karta za odrasle je 40€, a za decu do 12 godina 30€!

Samo ime G-Hotels garantuje savršen odmor za celu porodicu. Ceo kompleks se nalazi na Kasandri, nedaleko od mesta Kalitea i u potpunosti je pokriven zelenilom, uređenim parkićima i sportskim terenima.

Potpuno renovirani Theophano Imperial Palace 5* dao je potpuno novu dimenziju i kvalitet lancu G-hotela. Ističe se svojom inovativnošću i dekorativnošću u pogledu uređenja soba. Gosti ovog veoma luksuznog hotela koriste sve sadržaje i usluge celog kompleksa: sopstvenu plažu, parking, bazene, otvoreni bioskop i pozornicu, konferencijsku salu, fitness, saunu, masažu, barove, restorane i još mnogo toga. Sobe su vrlo lepe i udobne i svaka sadrži klima uređaj, mini bar, kupatilo sa đakuzijem, bademantilima, fenom za kosu i kozmetičkim preparatima, terasu/balkon, sef, SAT TV, ADSL konekciju. Za Theophano Imperial Palace 5* aktuelni su popusti do 26%!

Athos Palace Hotel 4* je luksuzno all inclusive odmaralište, koje sadrži 6 teniskih terena i olimpijski slatkovodni bazen.

Gostima je na raspolaganju škola ronjenja, kao i raznovrsni sportovi na vodi, kao što su skijanje na vodi, vožnja kanua i ronjenje. Tu su i otvoreni i zatvoreni bazen, dečije igralište i celodnevna dečija animacija, tereni za sportske aktivnosti... Za Athos Palace Hotel 4* aktuelni su popusti do 26%!

Pallini Beach Hotel 4* se nalazi na sopstvenoj plaži i sastoji se iz glavne zgrade i bungalova. Bogati doručak i večera na bazi švedskog stola se služe u glavnom restoranu, osveženja i kokteli su dostupni u barovima, a tradicionalna taverna je otvorena celog dana i nudi jela grčke kuhinje, uključujući svežu ribu i morske plodove.

Sobe su klimatizovane i sadrže TV, frižider i sef, a pojedine sobe imaju udoban dnevni boravak. Sve smeštajne jedinice obuhvataju balkon ili terasu sa pogledom na more, na bazen ili na vrt. Za Pallini Beach Hotel 4* aktuelni su popusti do 26%!

Zainteresovani mogu izvršiti rezervacije u turističkoj agenciji „Travelland“, na adresi Dobračina 43, u Beogradu a više informacija mogu pronaći na internet prezentaciji ove agencije http://www.travelland.rs/ Za najaktuelnije ponude, dodajte nas na društvenim mrežama Facebook i Instagram.

