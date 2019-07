VESNA ZMIJANAC ODBILA DA PEVA, ISPRED BINE SVE PRAZNO: Pevačica doživela PEH, a onda se oglasila SUROVOM porukom!

Pevačica Vesna Zmijanac doživela je neprijatnost na festivalu "Ulaz" gde ju je ispred bine dočekao prazan prostor.

Svega nekoliko ljudi je bilo ispred bine, pa pevačica nije želela da izađe, a sa njom je trebalo da zapeva i Andreana Čekić, koja je takođe odbila i otišla sa festivala.

foto: Damir Dervišagić

"Nemam nista protiv recimo Zvonka Bogdana, ali on i ja na istoj bini to je bas mešanje baba i žaba, a pored je velika bina gde je slična muzika tako da mi to nije logično. Verovatno će mene prebaciti sutra kad nastupaju i Džinović i Bekuta", rekla je folkerka. Na kraju je ipak izašla na scenu, pa je rekla da je to uradila iz inata.

foto: Damir Dervišagić

Kurir.rs/Blic, Foto: Damir Dervišagić

Kurir