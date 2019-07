LUKAS ŽENI NE DAJE RAZVOD, A LJUBI FATALNU NOVOSAĐANKU PO KLUBOVIMA: Oglasila se Sonja Vuksanović, ima JASNU PORUKU za svoju BLEDU KOPIJU! BRUTALNO!

Aca Lukas našao je novu devojku, a vest se munjevitom brzinom proširila estradnim krugovima. Kurir je objavio zajedničke fotografije ljubavnika, a pevač nema ništa protiv što je sve isplivalo u javnsot. Međutim, ono što je još zanimljivije, to je da folkerova bivša žena nema ništa protiv ove veze, a simpatično joj je što je već porede sa njom.

- Od vas sam saznala da Aca ima novu devojku, ali stvarno ne znam ko je ta devojka. Stvarno me ne zanima s kim je on trenutno, meni je to sve simpatično! Nadam se samo da će ga ona možda ubediti da mi što pre potpiše papire za razvod braka! Mislim da bi to stvarno bilo sjajno. Nisam iskreno čula da njegovu devojku porede sa mnom, ali mi je i to simpatično! Iskreno, meni svaka devojka ide uz njega. Ne bih tu ništa mnogo komentarisala - rekla je folkerova bivša kroz osmeh.

foto: Kurir TV

Na sve ovo, Lukas je imao da kaže da devojke menja kao kola, staro za novo.

- Mogu samo da kažem da se moja nova devojka zove Jovana. Devojka mora da bude nova, zato se i zove devojka. Menjam staro za novo, kao i kola - rekao je Aca, a na pitanje čime mu se nova izabranica bavi, samo je naglasio da ona nije starleta.

Podsećamo, nakon turbulentnog odnosa Sonja i Aca su se krajem prošle godine pomirili i izgladili odnose, ali se par ubrzo ponovo udaljio, te je za sada sve stavljeno na pauzu što se njihovog odnosa tiče.

foto: Damir Dervišagić

Kurir.rs, Republika / Foto: Nemanja Nikolić, Damir Dervišagić

Kurir