VODITELJKA RETKO PRIČA O PRIVATNOM ŽIVOTU, A SADA JE KONAČNO PRIZNALA DA IMA DEČKA: Evo kako Olivera Kovačević živi kada se ugase kamere! A ON je najviše motiviše!

Olivera Kovačević jedna je od voditeljki poznata po direktnim pitanjima koja postavlja svojim gostima u studiju, ali na ista o svom privatnom životu rekto odgovara.

Svoj put ka vrhu je krčila ne mešajući privatni i profesionalni život, želeći da joj u biografiji stoji samo marljivi rad, a emotivne momente je čuvala za sebe i najbliže.

Iako bi mnogi pomislili da se Olivera vodi onom floskulom da ženama nije potreban partner da bi bile srećne, ona to demantuje. Ali na pitanje da li je i emotivno ispunjena, ona je odgovorila potvrdno.

- Jesam. Srećna sam. Uvek je potreban partner da biste bili srećni. Ja jesam srećna žena - rekla je voditeljka.

Ona je priznala da muškarci često nisu imali hrabrosti da joj priđu.

- Kako ko, kako kada. Neko ima hrabrosti, neko nema, ali mi to sada nije u fokusu. U nekim godinama je to važno u nekim nije. Meni to sada nije - priznaje Olivera, koja je redovna na treninzima kako bi telo dovela do perfekcije.

Kovačevićeva je priznala da je njen trener najviše motiviše da izgleda tako dobro kao što izgleda.

- Za moj izgled je zadužen trener Duško. On je jedan tip koji navaljuje da ja moram da izgledam dobro i zdravo. Nije lako, ali se trudim.

Što se tiče Evrovizije, Olivera kao glavna urednica zabavnog programa na RTS izjavila je da će i naredne kandidat biti biran preko konkursa.

- Mi ih sve pozivamo, ali oni neće da se prijave. Zato što veliki pevači neće da se takmiče - zaključila je voditeljka koja se nakratko dotakla i ove teme.

