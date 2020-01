GAGI ĐOGANI PRIZNAO DA MU NEDOSTAJE SANI, PA OTVORIO DUŠU KAD SE SETIO ERMINE! Za Božić ima samo jednu ŽELJU!

Gagi Đogani je pričao sa Drvetom mudrosti na Božić i požalio se da mu nedostaje Sani Ibraimov koji je nedavno napustio rijaliti, a onda pomenuo i svoja osećanja prema Ermini Pašović.

"Srećan Božić. Lep je dan, super se osećam. Sani fali, nedostaje, prvi put je bilo malo teže. Ja sam emotivac, dobro si primetio. Svi moji su bili tu za Novu godinu, zbog toga se dobro osećam. Danas je praznik, svi smo veseli", priznao je Gagi, pa se osvrnuo i na svoj odnos sa Erminom.

"Ermina i ja smo okej, pričamo, sve je u najboljem redu, ona spava tu do mene. U korektnim smo odnosima. Vidim da je ona isto srećna i zadovoljna. Napreduje, ne znam u kom smislu. Dobra je ona, to što se onako ponela prema meni, bila je kivna. Oprostio sam joj, ja sam takav. Ona nije zaljubljena u mene, mislim da me ona sada poštuje kao prijatelja, da ne razmišlja da bude sa mnom. Ne znam šta da kažem. Ne gledam ni ja nju tako, gledam da budemo u dobrim odnosima i da ostanemo prijatelji. Da li se ja njoj dopadam, da budem sa njom, ne znam", rekao je Đogani.

Za Božić je imao samo jednu skromnu želju koja se odnosila na njegovu ćerku Lunu Đogani.

"Da li mogu da te zamolim da vidim novi Lunin spot? Voleo bih da ga vidim", zamolio je Gagi.

