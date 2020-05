OGLASIO SE VOLKOV POVODOM SPORNE FOTKE SA AFRIKOM! Priča se da ju je sam prosleđivao fudbalerima pa sad nema ko je NEMA?

Trenutno nema ko ne priča o izvesnoj fotografiji fudbalera Vladimira Volkova sa Sandrom Afrikom, na kojoj je pevačica obnažena i u ljubavnom zanosu. Kako se navodi, Afrika je bila popustila pod šarmom zgodnog Volkova i tokom jednog ljubavnog zanosa dopustila mu je da fotografiše njenu obnaženu zadnjicu, ali se sigurno tada nije nadala da će ta fotografija dospeti u javnost.

"Ona mu je verovala, bila je opuštena pred njim kao ni pred kim do sada. Sve se desilo na moru pre nekoliko godina. Ležali su u "Luka" apartmanu, koji je imao ogledalo na plafonu. Nakon intimnog odnosa Sandra je ležala obnažena na Volkovu. On nije odoleo da uslika najbolju i natraženiju zadnjicu u regionu. Da zlo bude veće, fotku Sandrine zadnjice slao je drugarima fudbalerima da se pohvali. Sandra to nije znala. Poludeće kada bude videla da je bivši izdao na takav način", rekao je izvor blizak fudbaleru, koji s druge strane ističe da ne zna ni o čemu se tačno radi.

"Ne znam o kojoj se fotografiji radi. I da imam nešto slično, nikada je ne bih pustio jer je to katastrofa, prvenstveno iz ljudskih razloga, a onda i iz poštovanja prema Sandri", rekao je on, dok Sandra po ovom pitanju nije oglašavala.

foto: Damir Dervišagić

Kurir.rs, M.G/Republika/Foto: Dragana Udovičić

