TROŠNA I ORONULA KUĆA: Topalko je živeo prvih 10 godina u BEDI i SIROTINJI, a danas ima para KOLIKO POŽELI! (FOTO)

Covekove potrebe za zivot su voda..vazduh..nesto da pojede..nesto da obuce i negde da prespava..sve ostalo su zelje..ali zelje se izvor patnje..sto vise zelite vise patite. U ovoj kuci ja sam se rodio i ziveo prvih 10 g sa tada 6 clanova porodice..verujte mi i tada sam bio srecan..zato uzivajte u onome sto imate 💖💖💖

