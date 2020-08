MRAČNE TAJNE RIJALITIJA IZA KAMERA! Mešaju im alkohol i drogu, bacaju u ćeliju bez SVETLA, ne leče ih, a to nije NAJGORE

Boško Joković, koji je bio pripadnik obezbeđenja jednog od rijaliti programa, odlučio je da prestane da se bavi tim poslom i odlučio da kaže što se sve dešava iza kamera.

Od ovog posla odustao je jer je, kako kaže, sasvim drugačije zamišljao ceo projekat, sve dok na njemu nije počeo da radi.

„Očekivao sam da je to ono što vidimo u stvari na televiziji. Međutim, kad sam tamo došao, to je nešto sasvim drugo i sasvim drugačije. To je maltretiranje, iživljavanje. Na moju žalost, učestvovao sam u svemu tome, ali eto pobegao sam odatle”, priča Boško za Balkan Info.

Ispočetka mu je sve bilo interesantno. To su ipak bili ljudi koji su već poznati, a on je zamišljao da svi oni drže do sebe jer su ipak po 24 sati na televiziji.

“U stvari to je jedna najobičnija stoka, mi obični ljudi, mi smo gospoda za njih”, otkriva Boško.

“Mnoge stvari se tu ne vide. Tuče, samopovređivanje. Evo dečko koji se samopovredio kada mu je devojka izašla, dečko se povredio i to onako ozbiljno „do koske“, trebalo je da bude ušiven, ja sam ga previo dva puta to veče, tražio sam od produkcije da ga vode na ušivanje, oni su rekli da je to poderotina i da eto, previo si ga i to je to”, priča razočarani Boško, otkrivajući kako je došlo do povrede.

"Bila je nedelja, izbacivanje. Meni je rečeno da tog učestnika odvedem u tu takozvanu „izolaciju“ kako znam i umem, pošto već se to pretpostavljalo da će njegova devojka da ispadne i da će ispasti problem od strane njega, kad njegova devojka bude trebalo da napusti to", priča Boško i dodaje da je mladić već bio zatvoren u izolaciji kada je čuo da je devojka izašla.

Onda je mladić tražio da ode do toaleta, međutim obezbeđenje je znalo šta ih čeka kada čim otvore vrata.

“Otvorili smo „izolaciju“, dečko je gurnuo odmah mog kolegu, mi smo ga uhvatili, vratili smo ga unutra, čuli smo da lomi unutra, ali to se tamo dešava svakodnevno. Dečko je onda lupao na vrata, rekao da mu curi krv, tražio pomoć, kada mi je pokazao na šta mu ruka liči…”, prepirčavao je celu situaciju.

Obezbeđenje je odmah, po proceduri, javilo nadležnima šta se dogodilo i čekali su dalje naredbe od njih kako da postupe.

“Ja javljam i kažem da se dečko povredio ozbiljno, kost mu se vidi, treba da se ušije, oni nam kažu da jedino što možemo da uradimo to je da ga mi previjemo. To je značilo da ako ja neću da ga previjem, on će da iskrvari. Ali hajde, ljudski je, previo sam dečka, pustili su ga da spava, posle 20 minuta on opet lupa na vrata, krv je probila kroz zavoje", objašnjava bivši pripadnik obezbešenja.

Obezbeđenje mu je skinulo zavoje, produkcija je sve to videla na kamerama, tvrdi sagovornik, videli su da to nije ogrebotina, ali njima je bio problem mogućnost da učesnik pobegne i kaže nekome šta se unutra događa.

Otkrio je i da su sedativi deljeni skoro svakodnevno.

"Za trajanje celog rijalitija nisam video da je tamo došao neki lekar, psihijatar... Dobijanje sedativa funkconisalo je tako što učesnik pokuca na vrata i traži neki lek, onda mu produkcija da rivotril ili nešto drugo i to je to. Ovde ne pričam o lekovima koje su ljudi pili za srce i imali već dijagnoze i recepte, samo o sedativima koji su deljeni šakom i kapom", otkriva Boško.

Mešaju alkohol i drogu

Još jedan od problema je što su ti lekovi mešani sa alkoholom.

“I onda oni polude i ne znaju šta rade. I sutradan kad ti sretneš tog učestnika koji ti je pravio problem prethodno veče on se izvinjava jer se ne seća. Dok gledaju na televizorima, ljudi vide da tu nešto nije u redu, ali svi misle da je to samo alkohol. Nije samo alkohol, to su i tablete”, napominje Joković.

Čak je i ovaj bivši član obezbeđenja dugo mislio mislio da su svađe između učesnika zapravo unapred dogovorene i da su to učesnici sami iscenirali.

„U stvari ne, ljudi koji sede gore, to su „mozgovi rijalitija“ sve to prave. Recimo, moja devojka i ja smo unutra i posvađali smo se. Ona je mene ošamarila i ona dobije izolaciju. Onda oni mene pošalju u tajnu sobu u koju pozovu i devojku kojoj se ja donekle sviđam, a mojoj devojci koja sedi u izolaciji na TV-u puste kako sam ja sa ovom devojkom u tajnoj sobi. Onda ova ovamo poludi, ovoj iz tajne sobe su obećali 100 evra preko honorara da malo tu muva mene... onda se svi vratimo u kuću, a mi se posvađamo. Sve je organizovano i osmišljeno do detalja”, otkriva tajne.

Jedan od primera svega što gledaoci ne mogu da vide i znaju je obična praksa da učesnike često ne puste u toalet onda kada im se ide.

"To je isto ono što ljudi ne vide. Jedan kolega je iza tih vrata te vile, a jedan u hodniku kod toaleta i on reguliše kad će ko da izađe. I onda oni odozgo kažu da samo jedan može van dnevne sobe da bude. Sad neko hoće na cigaretu, izađe u dvorište na cigaretu, nekome se ide u WC, ali ne može dok se ovaj drugi ne vrati sa cigarete, a on može napolju da sedi pola sata”, priča Boško.

Tajna soba

Čak ni čuvena izolacija nije onakva kakvu je gledamo svakog dana. Pored regularnih izolacija koje gledaoci mogu da vide na TV-i, postoji i tzv „Izolacija 2“ koja se nikada ne prikazuje. Ona je veličine 2 kvadratna metra, na podu su pločice, bez svetla je i nameštaja.

“Devojku sa žurke zbog nečega izvedeš jer je nešto uradila, zatvoriš je u „dvojku“ i nju koja je u mini suknji ostaviš da 12h spava na pločicama. Te devojke kukaju, plaču, udaraju u vrata pitaju zbog čega su tu, mole da ih pustiš, a ja ne smem da je pustim.” kaže on.

Što se samog zatvaranja i uslova pod kojima učesnici provode vreme u izolaciji Joković kaže sledeće:

„Zavisi šta si zgrešio i koliko si zgrešio. Od toga zavisi koliko ćeš biti zatvoren. Zatvore te, recimo, voditelj vodi emisiju i sad ovaj tamo nešto šapuće sa nekim, oni kažu „ajmo u izolaciju“. Ako je nekoga opsovao može da dobije 24 sata. U ta 24 sata njemu sve zavisi od produkcije – kad će jesti, kad će piti vodu, kad će ići u WC. Pri tom je učesnik protivpravno zatvoren tu, na pločicama i bez svetla.“ podseća on.

Sve je osmišljeno

Da sav haos koji gledamo na TV-u nije slučajan svedoči i sledeća činjenica

„Ima dana kada im guraju alkohola što više, da budu što luđi. I onda naprave tako neke zvrčke, i onda kad ispadne haos „Obezbeđenje uđite unutra“. Produkciji je dobro da se učesnici biju, da vide krv, da se vređaju...“ tvrdi Boško.

On je takođe opovrgao priču da iz rijalitija svako može da izađe kad hoće. Obezbeđenje stoji na ulazi i ne da ti da izađeš. Bivši čuvar seća se i jedne neprijatne scene kada je majka došla po svoju ćerku, rešena da je spasi:

“Majka od jedne učestnice je ušla u ketering, napala mene nožem od 30 centimetara i rekla mi da je pustim jer je došla po svoje dete. Produkcija je mene zvala da teretim tu ženu, ja nisam hteo. U novinama piše da je ta učesnica napravila dogovor sa produkcijom da izađe iz rijalitija, ali to nije tačno, po nju je došla majka i izvela je to veče”.

Promena temperature

Još jedna od omiljenih igrica produkcije su promene temperature unutar vile. Ili bude pretoplo, ili prehladno.

“Zbog igranja sa temperaturom unutar vile, i abnormalnih promena u istoj, ljudi su bili bolesni i po 10 dana, i to svi, prehlađeni sa temperaturom", tvrdi Joković.

„Evo ti, devojka koja je trudna u rijalitiju, imala je tempeaturu 10 dana, a niko je nije odveo kod lekara. Davali su joj fervekse da pije, i pored toga što ne sme da pije lekove“, navodi on primer.

Boško Joković otkriva nam još jednu od bitnih stvari, a tiče se samih glasova i izbacivanja učestnika iz rijalitija.

"Verujem da ima ljudi koji sede kod kuće i glasaju, ali to nema veze sa realnim stanjem. Ne, to ovi gore odlučuju ko će kad da izađe. Ja sam pre svakog izbacivanja bukvalno znao ko će da ispadne. Ponavljam, ima ljudi koji glasaju, ima ljudi koji nemaju šta drugo da rade pa sede kod kuće i to gledaju, kako se ovi pljuju psuju polivaju."

“Recimo oko pola 4 kadar je na spavaćoj sobi i prikazuje kako ljudi spavaju. A tu spava samo 30 odsto učesnika, dok 70 odsto pravi haos, bije se, polivaju se, bacaju stvari jedni drugima u bazen, imaš učesnicu koja je kokainski zavisnik i došla je tu da se skine sa kokaina. Posle četiri dana napravila je haos. Ona je bila tu i četvrti dan nam je napravila haos, konkretno nama iz obezbeđenja. Produkcija to samo gleda i eventualno nam kaže da je izvedemo. Ja sam bio u modricama, izgreban, izujedan, a ona već sutra nije imala pojma šta se dešavalo", prepričava Boško što je video u rijalitiju kao obezbeđenje.

U životu nisam video to da devojka koja ima 40 kilograma kad je uhvati kriza, ti to ne možeš da zadržiš. To je vrištanje, urlanje, grebanje, onda razbije sve po tajnoj sobi, išćupa sve, razbije plazmu, uzme stolicu tresne u televizor i sve je to košta 2.000 evra. I onda će ona da bude 10 nedelja tu za džabe. I onda posle toga mogu da joj kažu: “Ajde, bila si tu 10 nedelja, gledali su te ljudi, smejali su ti se, brukala si sebe, majku sve oko sebe, za džabe”, kaže on.

Pored toga u rijaliti ulaze i ljudi koji beže od dugova..

"Da, uzajmili su se kod zelenaša, i onda šta će, kako će, uđu tu. Ovaj koji im je dao pare zna gde su u svakom trenutku može da vidi, i onda ti honorari što treba da legne umesto da legnu učesniku, to ide kod ovog gospodina koji mu je dao pare na kamatu”, otkriva tajne Boško.

Seks i higijena već dugo su tema svakog rijaliti programa u Srbiji.

"Imaš učesnike koji se kupaju jednom u 20 dana. Nije bitno da li smrde, bitno je šta je obukao preko toga, jer TV miris ne prenosi. Tako da kada čujete prozivke na račun nekoga da smrdi, to je stvaran smrad, nije uvreda”, priča Boško.

"U rijalitiju svako veče neko ima seks. Ali bukvalno svako veče. Jedno jutro u 6 sati dvoje su imali seks. Produkcija je pozvala jednu devojku, ponudila joj dodatni honorar od 150 evra da svuče čaršaf sa ovo dvoje da bi se to videlo na kamerama. Mene su poslali sa tom devojkom u slučaju da nju neko napadne što je to uradila”, priča dalje Boško.

"Pored svega, to što produkcija naziva vilom, to samo tako izgleda. Unutra smrdi jer učesnici bacaju smeće u fioke, hrana pokvarena stoji svuda, prosuto mleko... a ljudi to gledaju i od učesnika rijalitija vide idole.” završava priču bivši član obezbeđenja jednog od rijaliti programa u Srbiji Boško Joković.

