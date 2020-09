IMALA BURAN RAZVOD, BILA OSUMNJIČENA ZA NADRILEKARSTVO! Hrvatica sad smuvala BRATA ove srpske pevačice i sve priznali

Bile jednom dvije "ptice". Obje su znale da su za let stvorene. Znale su da zato i imaju krila. Obje su pogledom u nebo osjećale da tamo pripadaju. I poletjele su. I letjele. Letjele nebom slobodne promatrajući svijet iz najljepše perspektive. I osjećale slobodu. BILE SU ISTE... Tada se desilo nešto neočekivano. Desilo se jedno nevrijeme, jedan uragan, jedna kiša i grmljavima, desio se jedan grabežljivac... I obje ptice su pale. Možda umorne, možda ranjene, možda uplašene, možda slomljenog krila... Pale su. Na tlo. I od tada više NISU ISTE... Od njih dvije samo je jedna poletjela opet. Jednoj je fokus bio na onome kako je živjela do tada. Sjećala se leta, slobode, perspektive i radosti života. Raširenih krila i leta za koji je i stvorena. Drugoj je fokus bio na padu. Na slomljenom krilu, na nevremenu i vjetru, na grabežljivcima. Toga se sjećala. O tome je mislila. I bila je u strahu. Prvoj je fokus bio na letu. Drugoj je fokus bio na padu. Prva je ponovno letjela znajući sada da ako ikada opet padne, da će uvijek moći opet letjeti. Druga nikada više nije poletjela... Dvije ISTE ptice više ISTE NISU BILE, a isto iskustvo su imale...❤ #anabucevic#safariduha#motivationalspeaker

