TOMINA MAJKA OPELA PO SNAJKI: Nadežda me je vređala i dok sam imala TUMOR! Evo šta je svekrvi uradila kad je htela da vidi unuka

Majka Tome Panića, Jasmina, ne može da zadrži bes zbog uvreda koje je njena nesudena snajka Nadežda Biljić iznela na njen račun. Ona je progovorila o lošim porodičnim odnosima.

- Blokirala sam Nadeždin broj, jer sam dobijala od nje pretnje i uvrede. Toliko je degutantno i bolesno to što mi je radila, da mi upravo glas drhti. Volela sam je i bila sam za nju, to veoma dobro znaju njena majka i ona. Samo mi je žao što sam izbrisala njeno priznanje da je ona Tomi razbila glavu. Sin me je molio da ću se brisanjem te poruke oprati, kako bih i njega zaštitila, ali eto, pogresila sam - rekla je Jasmina, koja tvrdi da ju je Biljićeva vređala i dok je imala tumor.

- Imala sam tumor i nakon toga moram da idem na magnetnu. Meni je trebalo 200 evra da idem privatno i požalila sam se njenoj majci koja je obećala da će mi pomoći. Nakon toga me je Nadeżda besramno izvređala. Nazvala sam nakon toga njenu majku Slavicu da sve obustavi, da bi mi Nadežda nakon toga poslala poruku da će Toma jedino biti srećan ako ja ne budem živa - kroz jecaje priča Panićeva majka.

Kako tvrdi, unuka Longa poslednji put je videla početkom septembra.

Početkom septembra smo bivši suprug i moja unuka Isidora išli da vidimo Longa. Tada sam ga poslednji put videla i doživela sam neprijatnost. Nadeżda me je provocirala u stanu, da sam od besa morala da izađem. Njeni su bili pristojni prema meni. Kada sam krenula prema vratima, okrenula sam se i pogledala Nadeždu u oči, da bi mi nakon toga suze krenule. Pitala sam je zašto me mrzi, ona je ostala bez reči - izjavlila je Jasmina, koja smatra da je baš zbog takvog njenog ponašanja Toma pobegao u "Zadrugu".

-Ne mogu da utičem na to što je uradio s Paulom. Nije trebao to nikako da uradi, znam Tomu i desilo mu se u trenutku. Kao da je želeo da pobegne u "Zadrugu" od Nadežde. Pretpostavljam da je bila džangrizava i da je hteo da se spase od nje - priča Jasmina, i za kraj dodaje da nije sigurna kako će se odvijati ljubav Tome i Nadežde nakon rijalitija.

- Podržaću uvek svog sina, šta god da odluči - završila je Jasmina.

Žovlm sa 14.000 dinara, nlsa mogla da im pomatem Nadežda je u javnosti komentarisala kako joj je tokom trudnoće bio prazan frižider, a Jasmina sada tvrdi da je bilo nemoguće pomoći im, jer ona živi sa 14.000 dinara mesečno. - Naravno da je teško kada to sve vidim. Da li mogu ja žena koja radim za platu da im pomognem? Živim sa l4.000 dinara koji mi ostanu jer otplaćujem kredite zbog svoje dece, za koju sam se borila. Kada su Nadežda i Toma imali i rasipali novac, nijednog trenutka nisam rekla da mi pomognu. Nisam se mešala u te njihove stvari, znaju da živim sa majkom u malom stanu i tako me na kraju Nadežda blati - kaže Jasmina.

