GASTOZ I NAIDA SE VERILI, A ONDA JOJ JE BIVŠI RIJALITI IGRAČ DAO JOŠ NEŠTO: Progovorio o SVADBI i velikom POKLONU!

Nenad Marinković Gastoz nedavno je verio svoju devojku Naidu, a sada je progovorio o detaljima emotivnog čina i otkrio koji je to trenutak bio kada je shvatio da sa Naidom želi da provede ostatak svog života.

"11. marta 2017. godine, tada sam je video prvi put u životu", bez razmišljanja je rekao on, pa podelio i kako je njegova izabranica gledala na temu veridbe.

"Mi smo o tome pričali i u rijalitiju, nismo se odvajali. Bili smo kao krpelji. Ja sam odande izašao na malo drugačiji način nego inače, a kada sam je sačekao nakon njenog izlaska, bila je najslađa sa pitanjem koje je postavila: "Jesi li se predomislio?" Ja sam se tada našalio i rekao: Ma pričaćemo, na šta je ona uzrujano rekla: "Molim?!" i onda kada je došla kući sve joj je bilo jasno", kaže Gastoz.

Marinković je često priređivao iznenađenja Naidi dok je bila u velelepnoj vili, ali kako nisu imali način da se čuju, mnoga iznenađenja je propustila da vidi, a kako kaže, ni sa spremanjem iznenađenja za prosidbu nije bilo ništa lakše.

"Bilo je malo komplikovano, jer nije izašla odmah, kada je prvobitno trebalo, nego se to odlagalo, ali bitno da smo to uradili. Bio je specifičan i intiman način baš. Čekao sam da dođemo do stana", otkrio je on.

Društvene mreže su se usijale nakon što su njihovi fanovi saznali da su se obećali jedno drugom za zauvek, a takođe je bilo tako i sa nekadašnjim cimerima iz rijalitija, koji su poludeli od sreće kada su čuli novosti.

"Naida je ludak. Ona se vratila po stvari i jedna cimerka je videla prsten koji joj je ona pokazala. Prvo je trebalo da bude u poverenju, ali onda je ona krenula da vrišti i kroz par sekundi su svi čuli", objasnio je on.

Par više nije pod budnim okom kamera, a evo kako provode vreme van javnosti.

"Kada neko izađe posle četiri meseca iz rijalitija, mozak mu je spržen. Maksimalno sam se trudio da ne pričam o tome, već sam čekao da ona to izbaci iz sebe. Evo tek sada je okej, posle par dana i više ih ne spominje", rekao je Nenad i otkrio koji je to prvi plan koji imaju na umu da ostvare.

"Svadba ne može sada zbog korone, ali planiramo da ceo moj studio pretvorimo u njen plakar, da bi devojka imala gde da stavi 150 pari cipela. Od mene za početak soba", rekao je on kroz smeh i dodao:

"Ovo je zapravo od samog početka trebalo da bude naš stan, ali smo se malo posvađali... ali sada nećemo."

