RADA OTKRILA KOJE JE SVE HITOVE ODBILA DA SNIMI! Manojlovićeva se kaje što je neke ispustila: Saša Popović je o tome ODLUČIVAO!

Ne podsecaj me ahhaha 🤣🤣 Ne ne gledaj, ovo su pesme koje sam ja preslusavala i odustala, a za Bred Pita i ceo taj album je malo drugacija prica bila, ja sam to sve htela ali posto sam bila pod ugovorom, Popovic je o tome odlucivao i na kraju se on nije dogovorio sa Aspirincima