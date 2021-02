OVO JE SAMO JEDNA OD NJENIH LUDOSTI! NA ROLERIMA ULETELA u zgradu televizije, kolege ZATEČENE: Šta radiš, crna ženo?! VIDEO

Voditeljka Jovana Jeremić Milošević mesecima je u žiži interesovanja, kako zbog svojih emisija i izjava u javnosti, tako i zbog aktivnosti na društvenim mrežama. Njene današnje objave privukle su veliku pažnju.

- Znaš da ja sve volim na rolerima, to je razlog zašto sam uspešna - govori Jovana na snimku, a u jednom trenutku obratio joj se jedan od kolega:

-Šta radiš crna ženo plavih očiju? - našalio se Jovanin kolega.

- Završavam poslove koje imam, ti znaš da obiđem ceo Zemun sa ovim, ne može drugačije - nastavila je Jovana.

Uz video snimak voditeljka je napisala : Tajna mog uspeha.

Podsetimo, Jovana Jeremić nedavno je otkrila kako se oslobađa stresa:

- Pucam u streljani, treniram fitnes... Koristim "zig zauer p320" i odlično mi stoji taj pištolj i zadovoljna sam kako mi to ide. Obožavam da vozim rolere, slušam muziku i trudim se da na te neke načine opuštam sebe. Žao mi je što nemam mnogo vremena da čitam. Dete mi je malo i nedostaje mi to moje čitanje. Nedostaje mi ta moja devojačka ušuškanost koju sam imala pre dolaska Lee, ali mislim da će se to promeniti kada ona krene u obdanište i kada bude veća - rekla je Jovana.

