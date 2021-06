SLOMIO SE KADA JE UGLEDAO ĆERKU U ZADRUZI! Janjuš U SUZAMA progovorio o BIVŠOJ i detetu: Krunu ne mogu u OČI da pogledam! (VIDEO)

S obzirom na to da je do kraja rijalitija "Zadruga 4" ostalo svega 10 dana, rijaliti učesnicama produkcija pušta uspomene iz života, ali i one koje su stekli tokom boravka u "Zadruzi". Na red da vidi svoje uspomene stigao je i Marko Janjušević Janjuš.

foto: Printscreen/Pink

Njemu su prikazane uspomene iz svih sezona "Zadruge" u kojima je bio, pa je njegova devojka Maja Marinković imala prilike da gleda njegove intimne scene sa Anom Korać i Ivanom Šopić. Ono što je potpuno dotuklo Janjuša jesu fotografije i snimci njegove ćerke Krune. On je počeo da jeca, a zatim i da plače sve vreme dok je Kruna bila na ekranu.

- Ja sam za sve kriv, i za moj brak, uništio sam tu ženu koja je bila tu za mene uvek. Meni nije lako, a niko me ne razume. Ja volim Maju, ali imam prioritet. Meni je jako teško, ja nisam 9 meseci video moju Krunu. Povredio sam osobe koje nisu zaslužile, a i moju ćerku. Svestan sam ja svega. Mene čeka pakao, Ena mi ništa loše nije uradila a ja je uništavam. Ne mogu moje dete u oči da pogledam - govorio je Janjuš.

foto: Printscreen/Pink

- Mi smo u osam zemalja živeli zajedno, ona je sve ostavila zbog mene. Ja sam sve sje*ao. Ja ne znam kako ću sve ovo preživeti napolju. Moj i Majin odnos nas je upropasto, ove scene ostaju za ceo život. Moje dete nikada nije dalo na mene, ona je jako inteligentna, ona ne da na mene, brani me, a ja šta radim, budalaštine. Moj jedni izbor je da odem van Srbije sa Krunom, a znam da je nemoguće jer bismo morali da idemo Ena, ja i Kruna a to je isto nemoguće. Maju sam zavoleo, ona me je koštala mnogih stvari koje nije smela da radi. Ona ne može bez mene, ali ne razume ništa. Meni niko nije preči od Krune, i niko me ne razume. Ja nisam našao Eni nijednu poruku da bilo šta loše uradim. Ni ona ni njena porodica, ljudi ona je divna žena. Ja sam sve nervozniji kako se bliži kraj, ne znam da li ću videti Krunu, ja se toga plašim - pričao je Janjuš kroz suze.

- Ja moram da kažem da niko ne sme da se kune u dete kao roditelj - komentarisala je Nadica.

foto: Printscreen/Pink

- Jao Nadice, ja ne kažem to što želim, ja pričam u besu. Ja sam govorio da sa Majom neću biti napolju. Naš odnos nije normalan, koliko se loših stvari desilo i reklo. Meni je jasno što je Ena tako reagovala, a znajte da ću uvek u svim odnosima birati Krunu - govorio je Janjuš.

- Da li te je Kruna nekada pitala nešto vezano za Maju? - upitao je Darko.

- Nije me nikada pitala, ali je tražila da gasim Zadrugu uvek. Branila me je kad god je neko pokrenuo tu temu, ali sada ne znam šta i kako kada se potegne ta tema. Ja Enu razumem, nije normalno da neko gleda oca kako se bije u Zadruzi, ja Enu volim najviše na svetu, ona je meni rodila moju Krunu. Znam da Ena neće dozvoliti da Kruna bude sa mnom i nekim ko je bio u Zadruzi, ona ne da da naša ćerka bude u tom krugu - govorio je Janjuš.

foto: Printscreen/Pink

- Ja nisam video moju majku normalno. Svi znate da imam dva brata ja njih mnogo volim, ali ja sam i njih izneverio. Plašim se svega - rekao je Janjuš.

- On se plaši da će njega Kruna mnogo manje da voli. To je nemoguće, samo mora da se sredi sve to što se dešavalo - dodala je Sandra.

- Kruna je stalno govorila da više voli tatu, a sada osećam da to nije tako - rekao je Janjuš i zaplakao.

Kurir.rs/S.M.

Bonus video:

00:07 PRVA ŠETNJA PORODICE MILJKOVIĆ! Mama LUNA pozira, a tata MARKO gura kolica: Đoganijeva pokazala kako uživaju sa ćerkicom MIJOM!