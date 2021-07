UBIĆU TE I ODROBIJATI! Voditeljku dečko brutalno tukao i davio, izgubila BEBU u 4. mesecu, JEDVA POBEGLA, a evo kako danas izgleda

Ljubinka Buba Dobrosavljev, bila je zaštitno lice Grand parade, izdala je knjigu, a oprobla se i u politici. U sklopu partije bavila se borbom protiv nasilja nad ženama.

Skoro deceniju je prošlo od njenog poslednjeg pojavljivanja u javnosti i velike medijske buke koja se podigla kada je izgubila bebu, nakon što ju je bivši dečko pretukao.

- Tukao me je. Bila sam u četvrtom mesecu trudnoće. Ja sam preživela, ali beba nije - ispričala je svojevremeno Buba Dobrosavljev.

Na pitanje da li je Nebojšu provocirala nečim da bi je fizički napao, Buba je odgovorila da joj se on "jako dopao".

- Bio je šarmantan. Došlo je do trudnoće. Htela sam da verujem da će sve biti u redu, iako smo se malo poznavali. Ali sam još na moru shvatila da je nervozna i labilna osoba. Nesigurna. Ništa u životu nije uspeo da dovrši do kraja. A stalno je ponavljao da je savršeno psihički zdrav. U sedmoj nedelji trudnoće postao je agresivniji. Nije bio sposoban da se nosi sa činjenicom da će postati otac. Odlučila sam da odem sa mora, jer je, na primer, insistirao da se vozim motorom, što mi je bilo zabranjeno zbog trudnoće. Htela sam kući, ali se on nije složio. Moja majka se umešala i uspela je da ga nagovori da me pusti. Došla sam da razmislim šta ću dalje - objasnila je Buba.

Voditeljka je izjavila da je, nakon što se i Nebojša vratio sa letovanja, ipak pristala da živi sa njim.

- Počinjemo da živimo zajedno i tu nastaju problemi. Saopštila sam mu da ne mogu da živim u prostoru gde smo živeli, jer tu nije bilo ni bele tehnike, niti mogućnosti da se hranim kao trudnica. Njegovo stanje se pogoršavalo, a ja sam bila izolovana, bez interneta i telefona. Osećala sam se loše i rešila sam da ga ostavim, rekavši da idem kod majke dok ne nađemo rešenje. Tada me je napao. Gurnuo me je, pala sam na stomak, imala podlive. Udarao me je po glavi. Okrenuo me je. Strašno mi je da pričam o tome... Počeo je da me davi. Ostajala sam bez vazduha. Poslednje čega se sećam su reči: „Ubiću te, odrobijaću te u CZ!“ On se osvestio u jednom trenutku i pobegao iz stana. Bila sam užasno uplašena za sopstveni život, zvala sam sestru da dođe po mene- u suzama je tada pričala Ljubinka Dobrosavljev.

