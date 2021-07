BIO U ZATVORU ZBOG SUMNJE DA JE UČESTVOVAO U UBISTVU I IZGUBIO PORODICU! Ovo je otac Ane Kokić sa kojim ne PRIČA već 20 godina!

Pevačica Ana Korać skoro 20 godina ne razgovara sa svojim biološkim ocem Stevanom Kokićem, koji je svojevremeno pričao za Kurir da bi dao sve da se pomiri sa ćerkom.

Anin otac godinama radi na pijaci na Konjarniku gde drži tezgu sa kozmetikom i kućnom hemijom.

- Drago mi je što ste došli. Eto, danas je godišnjica smrti moje majke, Anine bake. Sa bratom sam bio na groblju. Sa njihove strane niko se nije pojavio. Ništa se nije desilo otkad ste poslednji put bili. Vidim da definitivno od pomirenja nema ništa. Bio sam uporan da dobijem Anu. Nekoliko puta sam je pozvao, ali se nije javljala, slao sam joj i poruke, ali nije odgovarala. Otišao sam korak dalje i pozvao bivšu suprugu, ali ona mi je poručila da uzalud zovem jer ćerka za mene ne želi da čuje. Spustio sam slušalicu jer sam shvatio da nema smisla pokušavati dalje. Nažalost, tako je kako je - pričao očajan Stevan.

Kokićkin otac je tada istakao da je sve drugačije moglo da bude da su njegove ćerke Ana i mlađa Maja htele da čuju njegovu stranu priče, ali one mu nikada nisu dale priliku da porazgovaraju i sve im objasni.

- Žao mi je što je sve tako ispalo. Priča njihove majke je dosta uticala na njih. Nemam ništa protiv, majka je majka, sve ja to razumem, ali mogli smo da sednemo da porazgovaramo, da se saslušaju sve strane i da se sve reši. Pokušao sam, meni je najteže što se tiče cele situacije, vreme će da pokaže sve - nastavlja Kokić, koji pati što do sada nije upoznao Anine ćerke, svoje unuke. - Bogu hvala, moja ćerka ima dve devojčice i one će da porastu. Život piše romane. Ana je moja ćerka i ja je volim najviše na svetu. Svoj deo krivice priznajem. Kriv sam i kajem se zbog svega. Svako bi voleo da povrati porodicu, pa i ja. Ali, kada bi i druga strana rekla istinu, mnogo toga bi se promenilo - zaključuje Kokić, koji je izgubio porodicu zbog alkohola i kocke.

Bio sam u zatvoru zbog ubistva

Otac Ane Kokić Stevan u razgovoru za Kurir otkrio je tada da je bio u zatvoru zbog sumnje da je učestvovao u ubistvu.

- Doživeo sam neprijatnost koju ću pamtiti dok sam živ. Kada sam pre dvadesetak godina vozio taksi, dogodila mi se nesvakidašnja situacija. Vozio sam dečka koji je izvršio ubistvo. Posle nekoliko dana su priveli i mene. Mesec dana sam ležao u CZ dok se nije dokazalo da nisam kriv. Bilo je to neprijatno iskustvo.

U mom vozilu su ostali tragovi jer je taj dečko ukrao neku sliku, pa je farba sa te slike pala i otisci su ostali kod mene u kolima. Policija je povezala sa mnom ni sam ne znam iz kog razloga. Bio sam na suđenju i rekao istinu. Ja jesam njega vozio, a nisam znao šta radi. Ja sam radio svoj posao. Prevezao sam čoveka koji je počinio to krivično delo, ali ja nisam bio upućen u to. Ja ne foliram, ne lažem, uvek iskreno kažem šta mislim. Hvala bogu, i to se završilo - kaže Kokić.

Ana je tada nije želela da previše komentariše ovu temu.

- O tim stvarima ne želim da pričam jer to rešavamo sami, u krugu porodice. Ne znam da li je lako oprostiti, ali zaboraviti je teško - rekla je svojevremeno pevačica.

