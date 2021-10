KUMA SE ČUDNO PONAŠA, U BRAKU IM NEŠTO NE ŠTIMA! Bosanac KUMA odveo u stan gde mu je žena bila sa švalerom, nastao HAOS

Dragan Stojković Bosanac važi za neumoljivog i iskrenog člana žirija u "Zvezdama Granda", a takav je izgled u životu. Bosanac je imao najbolje namere kada je svom kumu otkrio da ga žena vara i uverio ga u to, međutim, na kraju je ispao grbav. Čak su ga optužili da je on kriv za njihov razvod.

- Bosanac je imao kumove koje je jako voleo, s tim čovekom je odrastao i on ga je venčao kada je našao ženu, a godinama su se svi porodično družili - pričao je svojevremno Bosančev prijatelj.

- Posle nekih 15 godina druženja sa njima. Bosanac je primetio da se kuma čudna ponoša, da u njihovom braku nešto ne štima, te da je kum utučen, a onda je naučo i da ga ona vara, te da je u pitanju muzičar koji je u to vreme svirao sa jednom našom velikom zvezdom. Bosanca je sve to mučilo i nije mogao da izdrži, pa je rekao kumu za to, a onda ga i odveo u stan gde mu je žena bila sa švalerom, posle čege je nastao haos. Kum se odmah razveo, ostavio je ženu bez kola i para, a ona je od Bosanca tražila pomoć i on, šta će, pomogao joj, ali se onda kum naljutio na njega! Smatrao je da ih je namerno posvađao da bi on njoj pomagao, ali Bosanc je to uradio zbog njihove dece. Da ne bi gledali kako im se majka pati - ispričao je tada njegov prijatelj.

- Posle su bili godinama u lošim odnosima, međutim sada su OK kada se sretnu, umeju i da se našale na račun cele te priče - rekao je svojevremno izvor.

