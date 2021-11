OVAJ POKOJNI PEVAČ LANSIRAO JE NJENU KARIJERU! Dragana Mirković prisetila se početaka i otkrila ko ju je nazvao ČUDOM IZ KASIDOLA

Pevačica Dragana Mirković otvorila je dušu i prisetila se svojih korena, početka karijere i rodnog Kasidola, koji uvek rado posećuje.

foto: Printscreen/Pink

- To je nešto najlepše i najveći pokazitelj o kakvoj osobi se radi. Tu nema prevare, mada kad bih i htela da sakrijem nešto ili prevarim, ne bih umela. Javnost zna dosta o meni, kao i u mom selu. Da li je to najlepše mesto na svetu, ne znam, ali meni jeste. Kasidol je uvek na mom prvom mestu, a na drugom je sada Beč, mesto gde živim sa svojom porodicom - priča pevačica u emisiji "Premijera - Vikend Specijal", i nastavlja:

- Bilo je drugačije vreme, bile su igračke umesto kompjutera i telefona. Vozili smo bicikle, roditelji su nas puštali po čitav dan da se igramo napolju. To neko spajanje sa prirodom od rođena je bilo nešto savršeno, jako sam tužna što novije generacije to nemaju, sigurna sam da bi bilo lepše nego danas - iskrena je Dragana.

foto: Printscreen/Pink

Mirkovićeva je otkrila i da li njena deca posećuje njeno rodno mesto.

- Kako da ne, baba i deda žive u Kasidolu, obavezno ih posećuju, kao i ja. Ovih poslednjih godinu i po dana nismo, zbog cele ove situacije sa koronom, pa je to opravdano, ali ovako uvek kad imamo prilike, odemo i družimo se. Obožavaju da posete moje rodno mesto - priča ona.

Dragana je priznala da u početku uopšte nije htela da se bavi pevanjem, ali da je silom prilika pristala da zaplovi u muzičke vode.

- Ne znam kolika je slučajnost ili neka moja zasluga, ali uopšte nisam bila za to da se bavim pevanjem. Kao dete su me svi znali zbog glasa, obavezno su me stavljali u sve priredbe, to je meni bilo tako opterećujuće, jer sam bila veoma stidljiva. Meni je to bila trauma, kada sam morala da izađem pred veliki broj ljudi, ali šta ću, uvek sam morala da ispoštujem. Htela sam da nastavim školovanje, ali su neki ljudi iz Beograda čuli da neka mala iz Kasidola zna da peva, nisam mogla da ih odibjem! Imala sam lepo odrastanje, imam divnih uspomena i negde sam sigurna da se sve dogodilo onako kako je trebalo - otkriva muzička zvezda, pa se prisetila Predraga Živkovića Tozovca, koji je započeo njenu karijeru.

- Pokojni Tozovac je na mom prvom televizijskom gostovanju nazvao "Čudom iz Kasidola". To pojavljivanje u "Folk paradi" je bilo velika stvar u to vreme, pred moj nastup me je Tozovac najavio tako... Možeš da zamisliš osećaj! Tako je sve krenulo - pričala je Dragana.

foto: Printscreen/Pink

Kurir.rs/S.M.

Bonus video:

01:35 DRAGANA MIRKOVIĆ ZABLISTALA NA SNIMANJU NG EMISIJE: Pevačica nije skidala osmeh sa lica, a onda joj je stigao poklon od NJEGA!