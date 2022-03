PORODIČNA DRAMA ACE PEJOVIĆA! Pevač ne krije zabrinutost: Otac mu nije dobro!

Pevač Aco Pejović pojavio se na jednom prestoničkom događaju kako bi podržao kolege, iako trenutno proživljava porodičnu dramu.

foto: Zorana Jevtić

Naime, pevač nije uspeo da sakrije zabrinutost. Njegov otac, Isidor Pejović, je u lošem zdravstevnom stanju, a on tim povodom nije želeo da daje izjave.

Podsetimo, jednom prilikom Aco se kroz suze prisetio životne drame kada mu je supruga Biljana bila na ivici smrti.

foto: Damir Dervišagić

- Biljana je bila zdrava žena, nikad nije imala problema, nije ni znala da ima te aneurizme. To je kao jedan balon koji se stvori na krvnom sudu, ona je imala to urođeno i to dve na očnim aortama. Tri dana se žalila da je glava bolela, ali ništa nešto drugačije nego inače. Taj dan samo se srušila u amfiteatru pred studentima dok je držala predavanje i odmah su je odveli u Urgentni centar. To iščekivanje tamo, dok ona leži na stolu, ću zauvek pamtiti. Te ružne scene koje čovek mora da gleda, kako iznose svakih pola sata po jedno telo u crnim kesama, samo sediš i čekaš i prolazi ti kroz glavu da doktor izađe i kaže tebi "to je to". Tad sam zvao, pošto imam puno prijatelja doktora sa kojima se družim, i odmah su mi pritekli u pomoć. Doduše jedna mlada doktorka me je uvela unutra, tad nisam znao uopšte šta su aneurizme, bila je mlada pa mi je delovala neiskusno, ali ne zameram joj. Ona je rekla, da se ona pita, ona bi je ostavila da je prati do ujutru, što bi bilo 100 odsto kobno za nju, jer je morala odmah na operaciju. Od 1.000 jedno preživi, kad pukne aneurizma, to su mi kasnije rekli. Onda je došao moj prijatelj i doktor Zoran i brzo su je prebacili na neurohirurgiju i tu je doktor Tasić prihvatio i danas sam mu zahvalan kao bratu. To se sve dešava u 12 uveče - pričao je pevač, pa nastavio:

Kurir.rs/S.M.

Bonus video:

03:01 Aco Pejović o novogodišnjem nastupu