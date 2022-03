NI KOLEGAMA NE DA POPUST! Tina Ivanović platila Bojaniću 700 EVRA ZA DAN U NJEGOVOJ VILI! Evo šta je radila u njoj

Tina Ivanović je poslednji spot, koji je nedavno objavila, snimila u kući Miloša Bojanića u Sremskoj Kamenici. On već neko vreme ne živi u toj vili, pa je od nje razvio biznis. Pevač je već neko vreme izdaje, i to za 700 evra po danu.

Pisalo se da je Bojanić u imanje uložio 1.500.000 evra, dok je u planu bilo da ga proda po tri puta nižoj ceni. Ipak, kuću su zadržali i sad je rentiraju za razne namene. U vili od 180 kvadrata je smeštaj moguć za sedam do osam osoba, a tu su i otvoreni i zatvoreni bazen, sauna, ali i letnja kuhinja uz roštilj i garniture za sedenje s prelepim pogledom. Taj enterijer odgovarao je Ivanovićki za spot, pa je rešila da iznajmi kuću. Ali od kolege nije dobila popust, već je kao i svi drugi platila punu cenu.

Mi smo pozvali Tininog supruga i menadžera Zvezdana, koji nam je rekao da nisu u prvom trenutku znali da je vlasnik vile Ivanovićkin kolega.

- Mi smo kuću iznajmili za snimanje spota preko agencije koja se time bavi. Kasnije smo saznali da je to Miloševa kuća. Uveče se pojavila njegova supruga Branka, kojoj sam dao novac. Malo sam se i zabrojao kod plaćanja, pa sam dao 100 evra više, koje mi je kasnije vratila. Popili smo i kafu zajedno, maksimalno smo ispoštovani. Ljudi imaju svoju tarifu, nisu nam dali popust jer je Tina Miloševa koleginica - rekao nam pevačicin suprug.

Miloš je svojevremeno za medije ispričao da je izdavanje vile ideja njegove supruge:

- Tek skoro smo s tim krenuli. Moja supruga i jedna njena drugarica, koja ima iskustva s tim, to vode. Ona je menadžerka. Vila je ostala na prodaju, ali sad ne žurimo, videćemo. Suprugina ideja je bila da se to izdaje, ona je bila zainteresovana za to. Ja renoviram kuću na moru, a i ona voli da se nečime zanima, pa je predložila izdavanje. Rekla je: "Mužu, da se napravi bazen i napolju", napravi mi ovo, sredi mi ono, i ja to napravim, a ona to sad radi.

