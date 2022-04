DUŠICU GRABOVIĆ OZNAČILI KAO GLAVNOG MAKROA: A pevačica sad pokazala svoj profi BOOK, dok joj je ova PROSTITUTKA dala podršku

U jeku afere o elitnoj prostituciji i podvođenju devojaka, pevačica Dušica Grabović, koja je navodno označena kao neko ko je i podvodio devojke, dobila je podršku od Elektre Elit, pevačice koja je više puta u javnosti otvoreno govorila o bavljenju najstarijim zanatom u Švajcarskoj.

Naime, Elektra je na društvenim mrežama podelila video zapis nastao u jednom klubu u kom je moguće videti je kako nazdravlja sa Dušicom Grabović. One se ljube u obraz i zanosno plešu, dok Elektru u jednom momentu vidimo i kako podiže nogu.

- Prijateljima nikad ne okrećite leđa u muci! Drži se, Dušice, ostani jaka! - poručila je Elektra, na šta joj je Grabovićeva odgovorila:

- Hvala ti! - napisala je ona podelivši fotografiju.

Dušica je pre toga objavila svoju "profesionalnu knjigu", gde je pokazala fotografije koje su nastale tokom njene karijere, kao i tekstovi pesama.

Podsetimo, pevačica je dovedena u vezu sa elitnom prostitucijom posle hapšenja Duška Banjca, koji je nedavno uhapšen zbog podvođenja. Dušica je rekla da ona menadžera Kaje Ostojić poznaje i da se isključivo bavi pevanjem.

"Nisam imala priliku da predstavim sebe dosad. Napuštanjem policije i inicijativom da napustim državni posao, krenuli su natpisi da sam izgubila posao jer su me pronašli u njivi sa kolegom. Prvo - nikad niko nije izgubio posao zbog toga u MUP. Meni je to bilo smešno, ja nisam nikog tužila. Spremila sam porodicu da nakon napuštanja državnog posla ne reaguju burno. Moj otac je umro pre mesec dana, nije se još ohladio, prvi put sam negde došla posle njegove smrti. Moj pokojni tata sve je razumeo, a ove natpise našla sam kod njega. Zvao me: 'Moj najlepši sin'. Ja roditelje nemam, tu sam da odbranim sebe", priča Dušica.

"Ja kad bih znala ko se time bavi, ja bih rekla. Živim preko 10 godina, na srpskoj sceni sam samo da snimim pesmu i gostujem. Bežim, idem, borila sam se za australijsko državljanstvo. Imala sam američku turneju, pričali su da sam kraljica bakšiša, a ja sam tad negovala oca. Zaradila sam sumu na nastupu i plaćala porez. Čula sam za neke koje se bave time, ali kako da uspemo da dokažemo da mi nismo?", ističe pevačica.

