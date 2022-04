VRŠE NUŽDU NA PROSTITUTKAMA, TUKU IH, GASE IM CIGARE Simonida otkrila jezive detalje prostitucije: Vikendom noću se dešava HOROR!

Tema prostitucije u Srbiji i regionu ne prestaje da zanima javnost ovih dana. Upravo na ovu temu su u trećem satu Pulsa Srbije kod novinara i voditelja emisije Ivana Gajića govorile novinarka i spisateljica Simonida Stanković i bivša inspektorka i rijaliti učesnica Ljiljana Stevanović Lili.

foto: Kurir televizija

- Šta prostitutke sve trpe? One su strašno ponižavane. Retko ko plati prostitutku da bi na normalan način vodio ljubav sa njom. Ona dobija batine, oni vrše nuždu po njima. Postoji cenovnik za te usloge, zove se zlatni tuš i kavijar. To je jezivo na šta one pristaju, da one pristaju da neko vrši nuždu nad njima za pare - rekla je novinarka i spisateljica Simonida Stanković.

Simonida Stanković je sa javnošću podelila i jeziva saznanja koja ima u vezi sa prostitucijom.

foto: Kurir televizija

- Nanose im telesne povrede, gase cigarete po njima. Moja prijateljica ginekolog u ginekološkoj bolnici u Narodnom frontu ovde u Beogradu ona mi je pričala da često petkom noću i subotom noću samo iz nekog jako skupog automobila pred vrata Narodnog fronta izbace unakaženu devojku, pocepanu, koju posle ginekolozi i hirurzi jedva skrpe. E, to je prostitucija - ispričala je Simonida Stanković.

03:56 Simonida Stanković: Većini učesnica rijalitija više nije uvreda kada jedna drugoj kažu da su prostitutke, već kada čuju jer jeftinušo

