KONSTRAKTA ŠALJE SVETU POSEBNU PORUKU! Milićević do detalja iskomentarisao stajling Ane Đurić EVO ODAKLE JOJ SKUPA GARDEROBA

Konstrakta je od momenta kada je pobedila na Pesmi za Evroviziju izazvala veliku pažnju javnosti i medija, a o njenoj pesmi i nastupu i dalje se priča.

Ana Đurić Konstrakta ništa manju pažnju ne izaziva ni u Torinu, u kojem će nastupiti 12. maja u drugoj polufinalnoj večeri, a kako je doživljavaju tamošnji mediji i javnost i da li je na dobrom putu da donese pobedu u Srbiju ili možda selo njene bake Glibovac u "Pulsu Srbije" govorio je fotograg i režiser Dejan Milićević.

- Lepo je da bude nečeg osvežavajućeg, novog i nečeg što nije senzaciolistički. To je totalni koncept, ona je uspela da oduševi i možda nekoga čiji to nije ukus i ko to ne razume. Dobra koreografija i ineteresantan nastup, poruka inspirativna i poziva da se duboko zamislimo. Naš narod vodi teorije zavere i voli da prave od miša slona - kaže Milićević.

On je naveo da Konstrakta ni u jednom trenutku nije bila zbunjena slavom koja ju je zatekla nakon pobede na Izboru za pesmu za Evroviziju 2022. godine.

Ana Đurić je i sama priznala da je garderobu kupovala na pijaci, a kako kaže Milićević, o njenom izgledu pobrinuli su se njeni prijatelji.

- Ne verujem da je Konstrakta odlučila da odreši kesu, već mislim da ima moćne i uticajne prijatelje koji su joj pomogli da se što bolje predstavi svetu. Potpuno je nebitno koliko šta košta. Ovoga puta Srbija iznenađuje jednim konceptom i jednim potpuno drugačijim pristupom. Mi ovako pokazujemo da u Srbiji razmišljamo i potpuno drugačije načine - kaže Milićević.

Milićević je naveo da Konstrakta ima viđenje cele ove situacije koja se dešava u svetu.

- Ona šalje svoju poruku svetu, i to pozitivnu poruku na svoj način. Mi smo ugruvani svime što se događa u svetu. Ona nosi poruku da kod nas postoje mladi ljudi koji umeju da razmišljaju. Svi su se uključili, te borosane su odlične - kaže Milićević.

Milićević se osvrnuo na Met Gala veče za koje kaže da je jedan užas.

- Svašta se tu navuklo. Kič je dobra stvar, ali ovo je šund. Tema je bila Zlatno doba Amerike, gotovo su gotovo svi promašili temu. Met Gala je varijanta gde možeš da se prikažeš u stajlinzima kakvim god želiš, ali treba ukinuti temu onda - kaže Milićević.

