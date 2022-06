VELIKA ISPOVEST TIJANE DAPČEVIĆ! Pevačica izgubila bebu u 3 MESECU: Želela sam da zatrudnim, a onda mi se ceo svet srušio...

Pevačica Tijana Dapčević je u emotivnoj ispovesti prvi put progovorila o pobačaju i traumi koju je tada doživela.

Tijana sa suprugom Milanom ima sina Vuka (14), ali prva trudnoća joj je umalo došla glave.

- Pre nego što sam ostala u drugom stanju s Vukom, imala sam pobačaj. U devetoj nedelji trudnoće izgubila sam bebu! Toliko sam želela da zatrudnim, i kad se to konačno desilo, bila sam presrećna. A onda mi se ceo svet srušio! Bilo mi je mnogo teško. Za Milana i mene to je bila najveća trauma koju smo ikad doživeli. Imala sam sreću što sam tada naletela na doktorku koja mi je spasla život! I ne samo što me je lečila već mi je bila i psihička podrška. Rekla mi je: "Samo se opusti i za godinu dana ćeš imati bebu!" Tako je i bilo - priča Tijana za HIT.

foto: Nemanja Nikolić

Ovaj tragičan događaj očvrsnuo je Milanovu i njenu ljubav.

- Kad sam izgubila bebu, prolazili smo kroz pakao, ali nismo ni pomislili da se rastanemo. To nas je ojačalo. Milan je uvek bio uz mene, pa i u tim najtežim trenucima. Pevačica veruje da ju je zbog patnje kroz koju je prošla Bog nagradio tako što joj je ispunio najveću želju, a to je da dobije sina: - Oduvek sam govorila da ću da rodim muško dete, majčinog sina, koji će da liči na mene. To je Vuk! Zaista je isti ja, samo je građen na oca. Doduše, na Milana je i tvrdoglav i uporan. Nikad se nisam pokajala što imam samo jedno dete, Vuk mi vredi za desetoro. Milan i ja smo bili sedam godina u braku, proputovali smo ceo svet i poželeli bebu. Prvu bebu sam pobacila, a onda nisam uspevala da zatrudnim prirodnim putem. Rekla sam mu: "Ako ne ostanem trudna do septembra, idem na vantelesnu oplodnju!" Te 2007. godine moja sestra Tamara Todevska predstavljala je Makedoniju na Pesmi Evrovizije, a ja sam joj radila medija plan. Bila sam koncentrisana na to, nisam razmišljala o detetu i baš tad sam zatrudnela.

Tijana i Milan upoznali su se na košarkaškoj utakmici u Somboru, a nakon samo 15 dana zabavljanja počeli su da žive zajedno.

foto: Ana Paunković

- Upoznala sam ga u Somboru na košarkaškoj utakmici. Jedva sam čekala kraj, bilo mi je dosadno, sve dok nisam ugledala Milana. Odmah mi je zapao za oko! Nakon deset dana uspela sam da ga upoznam, a posle 15 dana smo se smuvali i odmah počeli da živimo zajedno u Somboru. Milan je uvideo da mi je naporno da zbog posla svaki dan putujem za Beograd, pa smo se dogovorili da se preselimo. Evo, već 22 godine živimo zajedno u glavnom gradu Srbije.

Ljubav na prvi pogled zasenili su skandali. Mediji su nekoliko puta pisali da se par razvodi zbog prevare.

- Pisalo se da me je Milan varao, ali nisam demantovala jer nas tako nešto ne zanima. Niti je on mene varao, niti sam ja njega! Sve ove godine nisam pogledala drugog muškarca, jer u mom mužu imam sve! To je bila i ostala ljubav na prvi pogled. Možda sam ga prevarila sa Džonijem Depom, Metjuom Mekonahijem, Bredlijem Kuperom, ali u mislima... - priča Dapčevićeva.

Tijana živi u Srbiji, sa suprugom Milanom i sinom Vukom. Talentovana pevačica rođena je i odrasla u Skoplju. Odrasla je sa majkom Brankom, ocem Velkom i sestrom Tamarom.

foto: Ana Paunković

- Živela sam u oazi mira u Makedoniji, dok je u bivšoj Jugoslaviji besneo rat. Stanovali smo u centru Skoplja i imala sam divno detinjstvo, ali nisam bila razmažena. Kao klinka sam stalno pevala i crtala... U vrtiću sam bila najmirnije dete, ali kada dođem kući, pravila sam pakao roditeljima. Svakakvi nestašluci su mi padali na pamet! Mama kupi cveće i stavi u vazu, a ja ga izvadim i pobacam po kući. Jednom sam samu sebe polila vodom iz vaze i vikala: "Srećna Nova godina!", iako je bilo leto. Da budem iskrena, u vrtiću sam sa četiri godine uradila nešto loše. Sipala sam drugarici hranu na vrat. Nije htela ništa da jede, pa joj je vaspitačica zapretila: "Ako ne pojedeš ručak, sipaću ti hranu za vrat!" Pošto nije htela da okusi ručak, prosula sam hranu po njoj. Mada je rođena u Skoplju, progovorila je na srpskom jeziku. - Mama mi je iz Crvenke, pa sam često bila kod babe i dede u Srbiji. Prve reči sam izgovorila na srpskom, pe tek onda na makedonskom. Kao mala, silno je želela da dobije sestru! Čekala je deset godina da joj mama i tata ispune tu želju. - Govorila sam im da neću "barbike" i lutke, već samo sestru Tamaru. To sam ponavljala svaki dan, sve do moje desete godine, kad se ona rodila. Bila sam presrećna! Tamara je moja druga polovina, moje sve... Vezane smo kao creva, volim je najviše na svetu. Kada sam bila u pubertetu, dobila je nekoliko puta batine od mene. Dešavalo se da mi smeta kad mi dođe društvo, pa sam to morala da rešavam tako što je pretučem. Oprostila je ona meni sve to...

U osnovnoj školi je bila odličan đak, ali je često ronila suze zbog nastavnice engleskog jezika, koja ju je uzela na zub.

foto: Nemanja Nikolić

- Bili su popularni leksikoni i ja sam ga takođe imala i popunjavala. Ostavila sam ga na stolu, a nastavnica engleskog ga je uzela, otvorila i pročitala da najviše mrzim nju od svih predavača. Do kraja osnovne škole na svakom času samo je mene ispitivala! Preplakala sam svaki dan kad imam engleski. Doduše, zbog nje sada dobro govorim taj jezik. I dok je Tijana lemala mlađu sestru, roditelji su morali da primenjuju vaspitne mere na njoj. Pevačica kaže da nikada neće zaboraviti šamar koji je dobila od oca.

- Mama je u stanu držala prut koji je zvala Mirko i šibala nas je njime kad smo nemirne. Imala je i varjaču, kojom je lupala po stolu kad god sestra i ja napravimo glupost. Ko zna koliko je varjača polomila dok sam bila mala! Od tate sam jednom dobila takvu šamarčinu da mi je danima zvonilo u ušima! Imala sam 16 godina, a otac mi je rekao da se do 23 časa vratim kući. Zakasnila sam samo 15 minuta i on mi je lupio šamar. Rekao mi je kratko i jasno: "Na pamet da ti nije palo da opet zakasniš!" Tijanin put je bio zacrtan i pre rođenja. Odrasla je u muzičkoj porodici, majka joj je bila operska pevačica, a otac profesor kontrabasa na akademiji u Skoplju. - Muzikom sam počela da se bavim dok sam bila u maminom stomaku! To je logično jer je bila prvakinja Makedonske opere. Još kako bebu vodila me je sa sobom u pozorište, tamo me je presvlačila, hranila... Sa šest godina sam počela da sviram violončelo. Moj prvi susret s tim instrumentom desio se kada me je otac odveo na koncert poznate čelistkinje Ksenije Janković. Oduševljeno sam mu rekla: "Kakav je ovo instrument?! On priča dok svira!" Kasnije sam saznala da je zvuk čela najpribližniji čovekovom glasu. Svirala sam do 25. godine i bila najnagrađivaniji čelista u bivšoj Jugoslaviji. Osvojila sam sva moguća takmičenja na saveznom nivou. Posle završene Muzičke akademije u Skoplju, aplicirala sam za Konzervatorijum "Santa Čečilija" u Rimu i bila primljena. Međutim, zbog porodice sam odustala! Nisam mogla da se odvojim od njih. Ne žalim zbog toga.

foto: Kurir televizija

Prvi novac zaradila je kao tinejdžerka tako što je prodavala kruške na pijaci u Skoplju. - Sa 14 godina su mi bile potrebne pare. Želela sam nešto da kupim sebi, ne sećam se šta. Kad sam dedi tražila novac, rekao mi je: "Zaradi ga sama." Dao mi je kruške, kazao da odem na pijacu da ih prodam i zadržim sve što zaradim! Ustala sam ujutru u pet, stavila kruške u gajbe i otišla na pijacu. Prodala sam ih i pare stavila sebi u džep - priseća se pevačica i dodaje da se nikada nije bojala rada: - Kod bake iz Crvenke provodila sam svaki raspust. Uživala sam da joj pomažem u bašti, kopala sam krompir... Sve sam radila i nije mi bilo teško. Pop zvezda je prvi veći novac zaradila snimajući reklamu za radio: - Na radiju su se delile karte za neke žurke, ali onome ko otpeva pesmu. Drugarice su me naterale da se javim u program. Pevala sam "I Will Always Love You" Vitni Hjuston. Svi su bili oduševljeni! Kad sam došla po karte, ponudili su mi da snimim jedan džingl, da vide da li im odgovaram za reklamu za "koka-kolu". Čim sam otpevala džingl, dobila sam 500 maraka! Kupila sam čizme, sestri farmerke, mami mantil i tati patike. Sav novac sam potrošila istog dana. Potom sam postala član jednog benda... Svirali smo i pevali bluz. Nismo mnogo zarađivali, ali meni je bilo dovoljno da imam za burek i piće. U međuvremenu sam radila i kao voditeljka na televiziji Sitel.

Dapčevićeva se druži s brojnim kolegama, ali posebno je bila bliska s pokojnim Tošetom Proeskim. I danas pamti njegov anđeoski osmeh i glas... - Upoznali smo se kad je Toše krenuo u prvi razred srednje škole. Družili smo se i bili baš bliski. Ne shvatam zašto je otišao tako mlad... Valjda ga je Bog uzeo da mu peva na nebu. Toše je bio anđeo, koji je u nekom trenutku sišao na Zemlju s misijom da leči ljude divnim glasom. Te 2007. kad je imao udes, bila sam u Skoplju. Moj tata je blizak prijatelj sa njegovim roditeljima i odmah smo porodično otišli u Kruševo. Taj grad je jedan od najhladnijih u Makedoniji, a na dan Tošetove sahrane bilo je nenormalno toplo.

foto: Kurir televizija

Kurir.rs/HIT

