MILICA DABOVIĆ OTKRILA ZA KOLIKO JE PRODALA SESTRU! Oborili su me sa nogu a shvatila sam SAMO JEDNO NAKON SVADBE

- Ne treznim se danas, pošto nisam pila iako sam rekla da hoću. Mnogo sam ponosna na svoju sestru i na Iliju on nam je zet. Juče je sve proteklo prelepo. Ja sam prvi put prisustvovala i jednom devojačkom. Tom kupovinom mlade sam bila oduševljena, oborili su me sa nogu kako je sve to proteklo. Crkva, slavlje, restoran i ljudi. Bilo je oko 12 košarkašica prisutno, dosta prijatelja i i rodbine. Saša Matić je pevao i puno mi je srce. Sada smo na plaži i odmaramo. Shvatila sam da nema ništa lepše od ljubavi - rekla je košarkašica.

Voditelja Ivana Gajića interesovalo je za koliko je prodala sestru.

- Nisam je ja prodavala, to je tajna. Moram ti priznati da nije bilo malo para. Mnogo Ana košta, a da sam ja u pitanju to bi sigurno bilo drugačije - rekla je košarkašica.

