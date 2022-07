SKANDALOZAN POTEZ NOVOG DEČKA MINE VRBAŠKI: Snimao se sa starletom, pa provocirao znakom DVOGLAVOG ORLA, simbolom VELIKE ALBANIJE

Mina Vrbaški već nekoliko dana uživa u vezi sa izvesnim Dinom Kajevićem, s kojim provodi letnje dane na odmoru na Crnogorskom primorju.

Iako se o njenom novom izabraniku malo zna, do medija je došla informacija da je Dino, koji je dosad bio nepoznat u javnosti, drug Mininog bivšeg dečka Mensura Ajdarpašića.

Mina više ne krije da vreme na letovanju provodi s novim dečkom, s kojim uživa širom primorja. Ipak, jedan njegov nepromišljen potez ili namerna provokacija mogli bi da izazovu haos.

Naime, Dino je na jednom od snimaka s Minom, koji je ona okačila na Instagram storiju dok su igrali na jednoj dnevnoj žurki, napravio skandalozan potez - on je rukama pokazao znak dvoglavog orla, koji Albancima znači simbol tzv. velike Albanije.

Nakon što je napravio sraman potez, on je sa velikim osmehom na licu nastavio da igra s Minom, kojoj očigledno nije smetala ova provokacija novog partnera, koji je inače rodom iz Crne Gore.

U kasnijim snimcima koje je objavljivala vidi se i kako Dino bahato poliva šampanjcem na plaži ljude, a zatim i nazdravlja s bivšom rijaliti učesnicom, koja je naprasno odlučila da više ne krije svog partnera, što je do sada bio slučaj.

Podsetimo, izvor blizak paru je nedavno izjavio da su Mina i Dino do ušiju zaljubljeni jedno u drugo. - Mina je u vezi s Dinom, Mensurovim drugom. Zajedno su u Crnoj Gori i uživaju u svakom zajedničkom momentu. Do ušiju su zaljubljeni jedno u drugo i on joj u svemu udovoljava, vodi je na mnoga luksuzna mesta po Crnoj Gori, baš uživa pored njega - rekao je izvor blizak paru.

I pored toga što uživa s novim dečkom, izgleda da su Mina i njen bivši partner Mensur izgladili odnose, bez obzira na prethodan turbulentni period, a i Mininu novu ljubav, pa su se ponovo zapratili na društvenim mrežama, što je iznenadilo i njihove pratioce.

Kurir.rs/A.P.

Bonus video:

00:15 Mina Vrbaški smuvala Mensurovog druga