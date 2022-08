SORAJA JE IMALA SVOJU BANDU! Štićenica doma iz Bijele o starletinom životu u DOMU: Maltretirala je svakog ko joj se nije sviđao

Već je poznato da je Sara Vučelić Soraja imala teško detinjstvo, odrasla je u domu za nezbrinutu decu u blizini Herceg Novog, a nakon toga je bila u hraniteljskoj porodici. Starleta je o tome pričala u javnosti, ali detalje nikada nije iznosila.

Redakciji Kurira javila se devojka koja je takođe bila štićenica doma "Mladost" i poznaje Soraju iz tog perioda, dok je živela u Bijeloj, nadomak Herceg Novog. Ona nam je ispričala da je Vučelićeva bila jako problematična i da je maltretirala sve oko sebe.

- I ja sam kao i Soraja bila u domu baš u vreme kada je i ona tamo živela. To je bilo 1993-94. godine. Ona se nije dugo zadržala u Bijeloj. Za to vreme ostala je upamćena kao pravi harambaša. Imala je svoju bandu, dok je ona bila na čelu tog klana. Odmah se izdvojila od ostalih devojčica, pa je tako maltretirala sve one koji nisu hteli da je slušaju. Bila je strah i trepet za sve štićenike jer je bila miljenica starijih dečaka u domu - započinje priču ova štićenica, koja je insistirala na anonimnosti zbog straha za svoju bezbednost.

- Mi smo mogle često da izlazimo jer je naš dom bio otvorenog tipa, na obali mora. Kada je imala slobodno vreme, šetala je Baošićima kao da ga je osvojila. Nikada nije išla sama, uvek je bila u pratnji drugih devojčica, koje su u nju gledale kao u boga i slepo je slušale. Niko nije smeo da je popreko pogleda, jer bi u suprotnom odmah počela da se tuče. Niko nije smeo da joj se suprotstavi upravo zbog opasnih domaca koji su je štitili. Sećam se da je jednom devojčicu koja je došla na letovanje sa porodicom bez ikakvih razloga napala. Unosila joj se u facu i pretila joj je, da su se i stariji umešali i pokušali da je smire. U sekundi su se stvorili drugi domci, koji su opkolili devojčicu, a veći incident je izbegnut kada se umešao jedan meštanin koji je poznavao Saru i uspeo da je smiri da ne napravi belaj većih razmera. Kada je napustila dom, svi su odahnuli i lakše se živelo - rekla nam je bivša štićenica.

Na kraju je naša sagovornica istakla kako je Soraja izgledala. - Bila je visoka mršavica i oduvek se oblačila izazovno za svoje godine, što se sviđalo dečacima, pa su svi jurili za njom. I od tad se znalo da će postati opasna, nisam se uopšte iznenadila kada sam je posle mnogo godina videla na televiziji. Ja se nikada nisam družila s njom, izbegavala sam je, tako da nismo imale problem - završava bivša štićenica.

Soraja se rodila se u Kninu 1986, a njenu majku Anku roditelji su izbacili iz kuće kada su saznali da je trudna jer se nisu slagali sa njenim izborom. Iako su se prvo preselile u Bar, Anka nije imala od čega da je izdržava, pa ju je poslala u hraniteljsku porodicu u Vojvodini. Ipak, zbog daljine, susreti majke i ćerke nisu bili mogući, tako da je Anka posle nekoliko meseci Soraju smestila u dom za nezbrinutu decu u Bijeloj.

