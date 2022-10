OVO JE ČOVEK SA KOJIM JAMI IMA ĆERKU LEU! Bio je u Zadruzi zbog OVOG takmičara, a niko nije znao da je bio sa PEVAČICOM!

Ćerka Jasne Milenković Jami nedavno se prvi put pojavila pred kamerama i javnost je ostala šokirala koliko liči na majku.

Kako je pevačica nedavno otkrila, Lea studira Međunarodnu diplomatiju i bezbednost, a za sada nema želju da se bavi pevanjem.

Nakon što su mnogi komentarisali njen izgled i spekulisali koliko operacija je imala do sada, potegla se priča ko je čovek sa kojim je Jami dobila naslednicu Leu. Oni koji gledaju rijaliti programe sigurno znaju za njega, ali ne i to da je on bio emotivni partner Jasni Milenković.

Otac ćerke Jasne Milenković Jami javnosti je poznat po rijalitiju Zadruga. On je bio gost ovog rijalitija kada je došao da podrži Anđela Rankovića, svog nećaka. Inače Predrag Peđa Ranković po zanimanju je frizer, a pre dve decenije sa pevačicom je bio u velikoj ljubavi.

Čak je planirano i venčanje, te su bili na korak do oltara, ali je Jami u poslednjem trenutku odustala od ceremonije i rastala se od Rankovića, a kasnije je o njemu veoma retko govorila.

