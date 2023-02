TIJANA AJFON O PROSTITUCIJI I HAPŠENJU! Šok izjava pošto je osuđena da je MAKRO: Dobila bih prekršajnu da nisam poznata

Starleta Tijana Ajfon osuđena je pre tri godine za podvođenje devojaka. Ona je uhapšena u Bijeljini zbog optužbi za bavljenje prostitucijom, zbog čega je u zatvoru provela mesec dana.

- Zato što sam javna ličnost, zato sam bila na udaru. Da sam bila obična osoba, to bi prošlo sa nekom prekršajnom kaznom. Nisam se bavila prostitucijom, niti sam osuđena da sam se bavila prostitucijom. Bila sam u zatvoru, krivično sam gonjena i optužena zato što su moje "jako dobre drugarice" rekle da sam ih podvodila. Ja sam osuđena kao da sam njih podvodila, kao makro. Ali, ja nisam to. Namontirale su me da bi izvukle svoje dupe, a ja da sedim u zatvoru mesec dana. Osuđena sam na godinu dana, ne idem u zatvor - rekla je Tijana Ajfon.

Ističe da joj je to nemilo iskustvo životna lekcija.

- Ispala sam naivna i glupa zato što volim da pomognem. Mislila sam da će biti iskreni svi, da će reći kako jeste, a ne da izvlače svoje dupe. To se meni desilo. To mi je velika škola. Mene će ta priča nažalost da prati zauvek. Shvatila sam tada ko su mi prijatelji, ko mi je porodica... - iskreno je rekla starleta

