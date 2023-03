OGLASIO SE ANĐELIN BIVŠI DEČKO KOGA JE ČESTO DOZIVALA! Otkrio jezive detalje iz veze sa njom "Tražila je da je ŠAMARAM"

Anđela Đuričić glavna tema medija je postala u onom momentu kada je uplovila u vezu sa oženjenim Zvezdanom Slavnićem, sinom košarkaške legende Moke Slavnića.

Zvezdan Slavnić je, naime, svoju suprugu Anu Ćurčić prevario u "Zadruzi 6" sa 22 godine mlađom Anđelom Đuričić iz Herceg Novog.

Snimci njihovih intimnih odnosa, svađa, pa čak i fizičkih obračuna šokirali su domaću javnost, ali i preplavili društvene mreže.

Od smerne i fine devojke, kakvom se predstavljala u prethodnoj sezoni ovog rijalitija, Đuričićeva je dobila i nadimak "ljubavnica".

Svoje postupke je pravdala emocijama, te isticala da je sa Zvezdanom sve iskreno i čisto, te da ne žali zbog svo, a njen bivšjih postupaka.

Dečko koji se predstavio kao njen bivši se oglasio i u poruci jednoj fan stranici izneo detalje njihovog odnosa.

- Pozdrav, viđeo sam da vas dosta ljudi prati a nisam se nikada oglašavao jer ne želim da se za mene zna. Molim te da niko ne zna za mene. Ja sam bivši momak Anđele Đuričić. Sramota me je što sam bio sa takvom đevojkom. Bila je normalna dok smo bili zajedno, a sad je ne prepoznajem. Čujem da me spominje često i želim da se oglasim. Pošto je već ukaljala svoj obraz, moram da kažem je imala slične momente u vezi, kao što ima u Zadruzi. Istina je da ima foot fetish i to se meni iskreno nije dopalo. Tražila je da je šamaram tokom vođenja ljubavi, što je meni bilo ne mogu reći ni odvratno, stvarno bolesno. Naravno da je nikada nisam udario. I ono što želim da kažem a što sam kasno shvatio da je ovo prava Anđela u Zadruzi. Zato naša veza nije opstala - napisao je on jednoj fan stranici na Instagramu.

