OBEZBEĐENJE OPKOLILO IMANJE! Nakon Zolinog i Miljaninog zbližavanja, Anita pokazala zube i BESNO ZAPRETILA: Tek sada počinje haos!

Anita Stanojlović i Lazar Čolić Zola su pričali o njihovom odnosu i dotakli su se Miljane Kulić. Krenuli su da raščiste sve nedoumice koje im smetaju.

foto: Printscreen/Twitter

Podsećanja radi, Kulićeva je upravo zbog njihovog intimnog čina napravila haos, pobacala mu stvari u jezero, ali i ponovo pokušala da ga udari štiklom u glavu.

foto: Printscreen Zadruga

Ovoga puta, Anita je napravila problem, jer se Zola nakon svega ogradio i na kraju završio sa Miljanom u krevetu.

foto: Printscreen

- Neću haos, govorio sam ti do čega može doći. Ispoštovao sam te maksimalno, moraš da shvatiš neke stvari - rekao je Zola.

- Neće biti lako. Treba razrešiti neke stvari sa njom, hocu da popričam sa njom. Anita ne osećam se dobro. Kažem ti iskreno, spusti loptu. Nemoj se ponašati bolesno i nenormalno. Moramo da se svi sastanemo da nađemo rešenje neko. - rekao je Zola.

- Ili nećeš imati sa njom komunikaciju ili ću naparviti haos - rekla je Anita.

- Idemo da raščistimo sa njom - rekao je Zola.

- Hajmo da se dogovorimo, ne sprdam se, hajde da popričamo - rekao je Zola.

foto: Printscreen

- Meni je poniženje da pričam sa vama, ona nije ništa kriva - rekla je Miljana.

- U čemu je problem, zašto mene zoveš - rekla je Miljana.

- Ja sam Aniti rekao da neću da imam komunikaciju sa njom, moram prvo da razrešim sa tobom, emocije me nisu prošle. Ne želim da pravimo probleme - rekao je Zola.

- Nemaš više kontakt sa devojkom i to je to. Anita opraštam ti sve, štipkao te i gledao sve mi je rekao. Je l' sumnajš u moju inteligenciju. - rekla je Miljana.

foto: Printscreen

- Zoli je najbolji pored mene - rekla je Anita.

- Provocira me, budi sa njom ajde. - rekla je Miljna.

- Kada si me bio napao, rekao si da si me sanjao, haha. Gde ide on, tu i ja- rekla je Anita

- Nju je baš teško i*je*ati - rekla je Miljana.

- Videćeš, je*ać*mo se. Jedva čeka da provedemo vreme zajedno - dodala je Anita.

foto: Printscreen

- Tek sada počinje haos sa moje strane. Ti još imaš emocije prema meni, ali se plašiš Miljane - rekla je Anita.

Kurir.rs

Bonus video:

00:32 Miljana Kulić