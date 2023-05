STEFANU KARIĆU OVO NIJE PRVI SKANDAL?! Ovo su RANI RADOVI bivšeg zadrugara koji je osumnjičen da je ZVERSKI PRETUKAO Šaviju!

Stefan Karić, nekadašnji učesnik rijalitija "Zadruga", navodno je zadao starleti Nataši Šaviji teže fizičke povrede. Starleta je, kako tvrdi, primljena u bolnicu, a mladom Kariću ovo nije prvi put da je u žiži javnosti zbog skandaloznog ponašanja.

foto: Nenad Kostić, Kurir/Privatna arhiva

Odmah po ulasku u rijaliti, bivši zadrugar je proglašen za velikog zavodnika, te se navodilo da je imao nešto sa Natašom Radan, ali i Ivom Grgurić i Jelenom Pešić. Mediji su ga povezivali sa Lunom Đogani i Kijom Kockar, ali one nikada nisu potvrdile da je između njih bilo nešto više od prijateljstva.

Karić je imao brojne sukobe tokom učešća u rijalitiju, a bio je u vezi i sa bivšom misicom Jovanom Ljubisavljević, koju je takođe, prevario u rijalitiju.

Zbog nasilničkog ponašanja Stefana je produkcija više puta kažnjavala oduzimanjem honorara.

foto: Printscreen/Premijera

Njegov otac, Osman Karić, iako nije bio zvanični učesnik rijalitija, često se oglašavao za medije na temu sinovog ponašanja, a jedino što se o njemu zna je da se bavi biznisom od kojeg je obezbedio porodicu.

Nakon poslednjeg učešća u "Zadruzi" Stefan se povukao iz javnosti.

Karić je u rijalitiju pričao i da je bio iza rešetaka.

- Mislim da je smešno da ja govorim o svojim situacijama, pored ovih krivičnih dela. Našli su mi neko oružje u kolima, nisam imao dozvolu za nošenje, pa su me uhvatili. Hapsili su me kao da sam ubio čoveka, krenuo sam kod mog prijatelja... To je bilo pre 6 godina. 6 meseci sam dobio nanogicu - otkrio je Stefan.

foto: Nenad Kostić

- Život mi se promenio posle toga, bio sam primoran da dovodim neke devojke sa javne scene, Osman je bio tu, znao je šta se dešava, pa su neke teme potegnute. Skrenuo sam sa tog lošeg puta - rekao je Karić.

Prijavite nasilje Ministarstvo unutrašnjih poslova apeluje na građane da svaki vid nasilja u porodici prijave policiji besplatnim pozivom na broj telefona 0800 100 600 ili 192 koji su sve vreme dostupni. Savetovalište protiv nasilja u porodici - SOS telefon i sigurna kuća 0800-011-011 besplatan poziv radnim danima 10-19 časova, 011 2769-466, radnim danima 10-19 časova, 062 304-560 noću 19-10 časova

Kurir.rs/Blic

Bonus video:

00:35 STEFAN KARIĆ U ESPRESO AKCIJI ZA MINU POŠARAC