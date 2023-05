DA LI BISTE JE PREPOZNALI? Naša pevačica se pojavila bez šminke pred studiom Kurir TV: Evo kako je to objasnila (VIDEO)

U posetu šminkernici Kurir televizije došla je posebna i zanimljiva gošća.

- Evo me u Kuriru i ekipa je rešila malo da me maltretira. Tako da evo me sada bez šminke, a sada idem u šminkernicu da me malo sredimo za emisiju - reči su naše poznate pevačice, Ljupke Stević.

foto: Kurir televizija

U šminkernici je za vreme tretmana otkrila kako i na koji način voli da se šminka.

- Volim da to bude blago nisam neko ko voli prejaku šminku, a mislim da mom licu to i ne stoji. Volim da to bude što prirodnije u tim nekim nijansama, baronkastim i nežnijim. Mislim da mi to najbolje stoji. Ovo je dobra prilika da gledaoci vide da pojedina javne ličnosti nemaju problem da se slikaju bez šminke. Ja sam jedna čini mi se od retkih koja bi pristala ovo da uradi, ali nemam problem. Nemam problem ni sa kožom tako da mogu da se snimam i bez šminke.

A na pitanje da li sređuje slike na društvenim mrežama. Ljupka je odgovorila:

- Takođe dam jedna od retkih koja to ne koristi jer to ne volim. Volim sve što je prirodno i volim prirodno da budem lepa.

