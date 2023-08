NOVI SKANDAL JOVANE JEREMIĆ U CG! Čekala na sto u restoranu 15 minuta, svi je IGNORISALI, pa napravila HAOS: Evo s kim je bila

Jovana Jeremić trenutno uživa u kratkom odmoru u Crnoj Gori, a već je počela da pravi haos gde stigne!

Tako je prvo voditeljka izazvala pometnju na društvenim mrežama zbog svog performansa u jednom baru na obali, pričalo se o njenim vokalnim sposobnostima, ali ništa manje ni o njenom autfitu. Bila je u jednodelnom kupaćem kostimu, toliko oskudnom da joj se umalo nije video polni organ.

Sada se našla u centru novog skandala, i to zbog toga što je čekala više od 15 minuta da je smeste za sto u jednom restoranu u Baru. Kako nam je preneo izvor s lica mesta, Jovana je u restoran došla u pratnji muškarca njenih godina. Međutim, kako je sve bilo rezervisano, nije im ostalo ništa drugo nego da čekaju da se neki sto oslobodi.

- Jovana je došla na večeru u društvu muškarca svojih godina. Da li joj je to dečko ili prijatelj, ne mogu da tvrdim. Čekali su sigurno jedno 15 minuta kako bi ih neko od konobara smestio za sto. Iako se nadala da će neko obigravati oko nje jer je poznata, to se nije desilo i nije joj baš bilo pravo zbog toga. Bukvalno su je svi ignorisali. U jednom trenutku se baš iznervirala, te je zaposlenima rekla da joj odmah nađu mesta i da više ne želi da čeka. Kad su joj rekli da ne mogu da joj pomognu i da mora da čeka kao i svi ostali ljudi, besno je čoveku s kojim je bila rekla da joj to ne pada na pamet, te se iznervirano pokupila i otišla - završava naš izvor.

